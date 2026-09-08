Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn, giảm giá thuốc và thiết bị y tế

Chiều 8-9, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế và các bộ, ngành, cơ quan liên quan về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật trong lĩnh vực y tế, dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10-2026), trong đó có nội dung về quản lý, phân phối thuốc, thiết bị y tế và khám bệnh, chữa bệnh.

Thủ tướng yêu cầu công khai giá của từng chủng loại thiết bị, chủng loại thuốc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo Thủ tướng, công tác về quản lý, phân phối thuốc, thiết bị y tế và khám bệnh, chữa bệnh đã nhận được rất nhiều ý kiến của các chuyên gia, bệnh viện cũng như thực tiễn lĩnh vực này còn những vướng mắc, kẽ hở, từ quy định của pháp luật đến khâu thực thi.

Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế phải tháo gỡ, giải quyết triệt để những vướng mắc, bất cập, điểm nghẽn; có cơ chế thông thoáng, minh bạch, kiểm soát được, để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, giảm khâu trung gian, giảm giá bán và không để tiếp tục xảy ra các hành vi trục lợi, vi phạm pháp luật.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế và các bộ, ngành về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật trong lĩnh vực y tế, chiều 8-9. Ảnh VIẾT CHUNG

Theo Thủ tướng, mục tiêu quan trọng nhất là người dân tiếp cận được với thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh với chất lượng cao nhất, giá thành hợp lý, giảm các chi phí không cần thiết; không để cơ sở y tế thiếu trang thiết bị y tế, người dân thiếu thuốc vì vướng cơ chế; không để cán bộ sợ trách nhiệm mà không dám quyết; không để lợi dụng cơ chế để trục lợi.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ ra các mặt tồn tại như năng lực sản xuất thiết bị y tế trong nước còn hạn chế, phụ thuộc lớn vào hàng nhập khẩu; giá còn cao; quy định pháp lý chưa đồng bộ, cụ thể, rõ ràng, đầy đủ, còn có khoảng trống; nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, một bộ phận sợ trách nhiệm, vi phạm trong đấu thầu, mua sắm; công tác quản lý vòng đời thiết bị, bảo trì tại cơ sở y tế còn chưa chặt chẽ.

Về lĩnh vực dược, năng lực sản xuất nội địa còn hạn chế; phải nhập khẩu một lượng lớn biệt dược gốc; phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu; bất cập trong quản lý và phân phối, còn nhiều khâu trung gian, thủ tục hành chính về gia hạn số đăng ký lưu hành thuốc, quy trình cấp phép còn phức tạp; tiêu chí đấu thầu đặt nặng yếu tố "giá thấp nhất" thay vì tối ưu giữa chất lượng và giá cả...

Thủ tướng chỉ đạo phải đảm nguồn cung thuốc, trang thiết bị y tế đầy đủ với giá thành hợp lý, an toàn, sức khỏe cho người bệnh; công khai, minh bạch, có cơ chế giám sát đồng bộ, theo cơ chế thị trường nhưng có sự quản lý, kiểm soát của Nhà nước vì đây là mặt hàng thiết yếu.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá thành từ gốc; quản lý giá từ nhà sản xuất, nhà cung cấp, cửa khẩu đến các doanh nghiệp, bệnh viện và đến tay người bệnh thông qua cơ chế liên thông dữ liệu; công khai giá của từng chủng loại thiết bị, chủng loại thuốc; có cơ chế khống chế, kiểm soát biên độ lợi nhuận hợp lý, đặc biệt là quy định về niêm yết giá.

Cùng với đó là cắt giảm các khâu trung gian phân phối, số hóa toàn bộ chuỗi cung ứng, thúc đẩy các chuỗi bán lẻ hiện đại ký kết trực tiếp với các tập đoàn dược phẩm hoặc các doanh nghiệp; cải cách cơ chế đấu thầu và đàm phán thông qua đấu thầu tập trung cấp quốc gia, hoặc đàm phán giá trực tiếp với các hãng sản xuất, cương quyết loại bỏ mọi chi phí trung gian môi giới quốc tế và nội địa.

Thủ tướng giao Bộ Y tế tập trung khẩn trương hoàn thành việc chuẩn bị hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật trong lĩnh vực y tế trình Chính phủ xem xét trước ngày 15-9, để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 tới.

LÂM NGUYÊN - THANH HOA