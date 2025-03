Xử phạt nam sinh viên đăng tin giả, sai sự thật

Nam sinh viên năm 4 của một trường Đại học ở TPHCM khai tìm hiểu một số thông tin liên quan luân chuyển cán bộ của Công an TPHCM. Sau đó, T. thu thập hình ảnh, tiểu sử và dàn dựng, cắt ghép video clip đăng tải clip có nội dung sai sự thật về một cán bộ Công an TPHCM nhằm mục đích thu hút người đọc, tăng lượt tương tác trên tài khoản.

Công an làm việc với P.V.N.T..

Ngày 28-3, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an TPHCM đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính P.V.N.T. (sinh năm 2003, ngụ quận 8, là sinh viên năm 4 tại một trường Đại học ở TPHCM) về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Trước đó, Công an TPHCM phát hiện tài khoản Tiktok “Chính trị VN” đăng tải hình ảnh, thông tin sai sự thật về nội dung “Đại tá Trần Thị Kim Lý, sinh năm 1975, nguyên Chánh văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), nguyên Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra, nguyên Trưởng Phòng An ninh điều tra (PA09), Công an TPHCM”.

Công an xác định thông tin trên là không đúng sự thật ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, hình ảnh của cá nhân và lực lượng Công an TPHCM nên xác minh.

Tại công an, T. khai do đam mê với ngành Công an nên lập tài khoản Tiktok “Chính trị VN” để đăng tải các video clip về thông tin về tiểu sử của nhiều lãnh đạo ngành Công an. Thông tin đăng tải do T. tự thu thập từ các mối quan hệ xã hội, thông tin trên mạng xã hội để viết bài, tăng tương tác. T. nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và cũng gỡ bỏ bài viết trên.

DUY NAM