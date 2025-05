Chi hàng chục tỷ đồng hối lộ để đưa thuốc vào bệnh viện

Ngày 16-5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông tin, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ để đề nghị truy tố 23 bị can về các tội "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Dược Sơn Lâm.