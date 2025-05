Công bố kết luận điều tra vụ án "Cây chổi vàng"

Ngày 16-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình thông tin, đơn vị vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố 42 bị can về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Trong số đó có bị can Đồng Xuân Thụ (cựu Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, gọi tắt là tạp chí).