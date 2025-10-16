100 ca thay van tim qua ống thông mở thêm cơ hội điều trị

Êkíp bác sĩ thực hiện thủ thuật TAVI cho người bệnh

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, hẹp van động mạch chủ là một trong những bệnh lý van tim phổ biến và nguy hiểm ở người cao tuổi, với tỷ lệ mắc lên tới 3–4% ở nhóm trên 70 tuổi tại các nước phát triển.

Tại Việt Nam, dù chưa có thống kê toàn quốc, các chuyên gia ước tính có khoảng 100.000 – 150.000 người đang sống chung với bệnh lý này.

Điểm đáng lo ngại là bệnh diễn tiến âm thầm, triệu chứng dễ nhầm lẫn với sự suy yếu tuổi già, chỉ đến khi xuất hiện đau ngực, khó thở, ngất hoặc đột quỵ thì mới được phát hiện, và khi đó nguy cơ tử vong trong vòng 2–3 năm có thể lên tới 60–70%.

“Ngay cả ở những người bệnh chưa có triệu chứng, nếu siêu âm tim đã xác định hẹp van động mạch chủ nặng, nguy cơ đột tử vẫn hiện hữu. Can thiệp kịp thời là yếu tố sống còn”, PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định khẳng định.

Các bác sĩ chia sẻ những ưu nhược điểm của thủ thuật TAVI

Trong nhiều năm, phẫu thuật thay van động mạch chủ mở (SAVR) là phương pháp điều trị chính. Tuy nhiên, đối với người bệnh lớn tuổi, nhiều bệnh nền hoặc thể trạng yếu, phẫu thuật hở tiềm ẩn nhiều rủi ro. Sự ra đời của kỹ thuật thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI) đã mở ra một bước tiến vượt bậc, đem lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh vốn trước đây khó có thể phẫu thuật.

“Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng Trung tâm Xuất sắc về van tim đạt chuẩn quốc tế, không chỉ tập trung vào điều trị hẹp van động mạch chủ mà còn mở rộng sang các bệnh lý van hai lá, ba lá và động mạch phổi. Thành công của 100 ca TAVI là nền tảng để chúng tôi thực hiện sứ mệnh: vừa điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học - đúng vai trò của một bệnh viện đại học” PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ kỷ niệm

GS-TS-BS Trương Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết, TAVI là thủ thuật ít xâm lấn, không cần mở ngực hay gây mê toàn thân. Các bác sĩ đưa van nhân tạo qua đường ống thông từ động mạch đùi đến vị trí van động mạch chủ bị hẹp và thả vào đúng chỗ, thay thế chức năng của van cũ. Thủ thuật này giúp người bệnh giảm đau, giảm mất máu, hạn chế biến chứng, thời gian can thiệp ngắn và có thể xuất viện sau 3–5 ngày. Đây là lựa chọn tối ưu cho những người bệnh cao tuổi, có nhiều bệnh nền, sức khỏe yếu, nguy cơ phẫu thuật cao.

Thêm cơ hội sống 10 đến 20 năm Mới đây, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện can thiệp TAVI cho một người bệnh nam 68 tuổi, có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, mắc bệnh thận mạn, nhập viện trong tình trạng đau ngực và khó thở kéo dài. Ca thủ thuật thành công, chỉ vài ngày sau, người bệnh hồi phục tốt, tự sinh hoạt, đi lại nhẹ nhàng. Trường hợp khác, ông T.V.C được chẩn đoán hẹp van động mạch chủ từ năm 2022, đã chia sẻ sau điều trị: “Trong lúc làm thủ thuật, tôi được gây tê, không gây mê. Sau vài ngày tôi khỏe hẳn, hết tức ngực, khó thở, tinh thần phấn chấn, cảm thấy mình có thể sống thêm 10–20 năm nữa”.

THÀNH SƠN