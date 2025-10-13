Ngày 13-10, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc Ánh (IVF Quốc Ánh) cho biết sẽ tặng 50 suất thăm khám hiếm muộn miễn phí dành cho các cặp vợ chồng lần đầu thực hiện khám hiếm muộn.

Bác sĩ thăm khám cho vợ chồng trẻ bị hiếm muộn

Đây là chương trình cộng đồng mang tên “Ống nghiệm tiết kiệm – ai cũng có thể làm IVF” do Bệnh viện Quốc Ánh khởi xướng và nhận đăng ký trong tháng 10-2025 đến khi đủ 50 suất, giúp các gia đình thu nhập thấp tại TPHCM và khu vực Tây Nam bộ có cơ hội tiếp cận dịch vụ hỗ trợ sinh sản an toàn, hiệu quả với chi phí phù hợp khả năng chi trả.

Theo BS Lý Thiện Trung, Trưởng Đơn nguyên hỗ trợ sinh sản – Trung tâm IVF Quốc Ánh, chi phí điều trị thấp chỉ là điểm khởi đầu. Điều bệnh viện hướng đến là làm sao để nhiều cặp đôi hơn biết rằng mình vẫn có cơ hội làm cha mẹ, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. “Ống nghiệm tiết kiệm” là bước đi đầu tiên trong mục tiêu đưa IVF đến gần hơn với cộng đồng.

50 suất thăm khám hiếm muộn miễn phí sẽ được dành cho các cặp vợ lần đầu khám hiếm muộn, đáp ứng tiêu chí của chương trình. Mỗi suất bao gồm: khám và tư vấn hiếm muộn chuyên sâu, siêu âm phụ khoa, xét nghiệm tinh dịch đồ. Đây là những bước thăm khám cơ bản nhưng lại là chìa khóa để sớm biết được nguyên nhân hiếm muộn, từ đó có hướng điều trị kịp thời và phù hợp nhất.

Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng đến việc khuyến khích các cặp vợ chồng chủ động thăm khám sớm, nhằm xác định tình trạng hiếm muộn (nếu có) để kịp thời điều trị. Việc miễn phí 50 suất thăm khám hiếm muộn miễn phí giúp các cặp đôi tháo gỡ rào cản tài chính ở bước khởi đầu để không trì hoãn việc thăm khám, tránh tình trạng chờ đợi đến khi tuổi tác làm giảm đáng kể khả năng thành công; giảm bớt áp lực tâm lý nặng nề khi đối diện với căn bệnh hiếm muộn và có được một lộ trình điều trị minh bạch, hiệu quả về cả kinh tế lẫn chuyên môn.

Dịp này, IVF Quốc Ánh cũng đẩy mạnh các hoạt động chia sẻ kiến thức sức khỏe sinh sản cho công nhân tại các khu công nghiệp – nhóm đối tượng ít có điều kiện tiếp cận thông tin y tế chuyên sâu.

Thống kê của Bộ Y tế, khoảng 7–10% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản tại Việt Nam đang đối mặt với vấn đề hiếm muộn. Tuy nhiên, chi phí điều trị IVF vẫn là rào cản lớn, đặc biệt với nhóm lao động phổ thông, công nhân, nông dân hay người làm nghề tự do – những người hiếm khi có cơ hội tiếp cận dịch vụ hỗ trợ sinh sản hiện đại.

THÀNH AN