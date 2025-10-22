WHO hỗ trợ Phú Thọ và Tuyên Quang 9.000 liều vaccine phòng dại

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa trao tặng 9.000 liều vaccine phòng dại đến hai tỉnh có nguy cơ cao ở Việt Nam là Phú Thọ và Tuyên Quang.

Số lượng vaccine phòng dại sau phơi nhiễm (PEP) có giá trị 100.000 đô la Mỹ (tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng Việt Nam). Khoản hỗ trợ này được thực hiện bởi nguồn tài trợ từ Gavi, Liên minh Vaccine.

Nhân viên y tế đang sắp xếp vaccine phòng bệnh dại cho người do WHO hỗ trợ tại tỉnh Tuyên Quang

WHO đã chuyển giao số vaccine này đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) của tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang, sau quá trình phối hợp chặt chẽ cùng với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE), UBND các tỉnh và Bộ Y tế.

Theo TS Angela Pratt, Trưởng đại diện của WHO tại Việt Nam, sự hỗ trợ này không chỉ đơn thuần là việc cung cấp vaccine mà còn là một lời kêu gọi hành động: Không một ai đáng bị thiệt mạng vì bệnh dại chỉ vì họ không thể chi trả cho vaccine.

Hiện vaccine phòng bệnh dại cho người chưa được bảo hiểm y tế chi trả và chi phí cho một liệu trình đầy đủ gồm 5 mũi tiêm vào khoảng 1,5 triệu đồng.

"WHO cam kết tiếp tục hỗ trợ Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030 của Việt Nam, đồng thời kêu gọi các bên liên quan nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu toàn cầu “Không còn tử vong do bệnh dại lây truyền từ chó vào năm 2030”, TS Angela Pratt nhấn mạnh.

Theo thống kê của WHO, tính riêng trong năm 2024, Việt Nam đã ghi nhận 89 trường hợp tử vong vì bệnh dại và gần một nửa số đó là trẻ em.

THÀNH SƠN