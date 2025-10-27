Y tế - Sức khỏe

Sức khỏe cộng đồng

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao

SGGPO

Ngày 27-10, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.

Chính phủ yêu cầu tiến tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2030
Chính phủ yêu cầu tiến tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2030

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống lao theo Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao yêu cầu Bộ Y tế (cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh lao) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, đề xuất nhu cầu, huy động và phân bổ kinh phí để triển khai đánh giá tình hình dịch tễ bệnh lao trước ngày 30-6-2026.

Bộ Y tế đưa nội dung đào tạo về bệnh lao vào trong các chương trình đào tạo nhân lực y khoa. Cùng với đó, ưu tiên hoạt động phòng chống lao trong Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, đảm bảo kinh phí cho hoạt động khám sàng lọc phát hiện ca bệnh lao trong cộng đồng gắn liền với hoạt động y tế cơ sở, ưu tiên các nhóm đối tượng khó tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng quản lý người bệnh lao.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương huy động các nguồn tài chính hợp pháp để hỗ trợ bệnh nhân lao thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo trong quá trình chẩn đoán và điều trị; đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác phòng chống lao...

LÂM NGUYÊN

