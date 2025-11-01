Y tế - Sức khỏe

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu quyết tâm nâng tầm chất lượng

SGGPO

Sáng 1-11, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật năm 2025 với chủ đề “Đổi mới - Hợp tác - Nâng tầm chất lượng”.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu quyết tâm nâng tầm chất lượng

Phát biểu khai mạc hội nghị, BS. CKII Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu khẳng định: “Đổi mới không chỉ là kỹ thuật, mà còn là tư duy quản lý và tinh thần phục vụ. Hợp tác không chỉ nằm ở ký kết, mà là sự đồng hành thiết thực giữa các tuyến bệnh viện, giữa bệnh viện với cộng đồng. Nâng tầm chất lượng không chỉ là khẩu hiệu, mà là cam kết hiện thực hóa qua từng ca bệnh, từng đề tài, từng cải tiến nhỏ nhất”.

z7178151744479_93c5fa7113b7f1de4509607b2cc176d9.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị

Ông Lâm Tuấn Tú kỳ vọng, qua hội nghị, sẽ có thêm nhiều đề xuất cải tiến, sáng kiến thực tiễn, mô hình triển khai cụ thể để áp dụng vào hoạt động chuyên môn, quản lý và đào tạo trong bệnh viện. Qua đó, giúp Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu chuyển mình mạnh mẽ để bắt nhịp với giai đoạn phát triển mới, khi chính thức trở thành một đơn vị trong hệ thống y tế TPHCM.

z7178151760745_575b07c6edec97007d7cf65c1392b629.jpg
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tặng hoa các báo cáo viên

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận nhiều nội dung chuyên môn về sản phụ khoa, thính học, chẩn đoán hình ảnh, thực hành đặt nội khí quản và khảo sát bệnh nhân đột quỵ…

z7178130969178_f0caba981ea7def629f49c55d2ff7401.jpg
Đại biểu thảo luận tại hội nghị
KHÁNH CHI

Từ khóa

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu Hội nghị khoa học kỹ thuật Sở Y tế TPHCM “Đổi mới - Hợp tác - Nâng tầm chất lượng”

