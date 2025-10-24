Y tế - Sức khỏe

Sức khỏe cộng đồng

Khám mắt và phát quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

SGGPO

Tại chương trình, hơn 500 người cao tuổi và người dân có hoàn cảnh khó khăn được các bác sĩ của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự và Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương khám, kiểm tra và tầm soát các bệnh lý về mắt, phát thuốc miễn phí.

Ngày 24-10, tại phường Tân Đông Hiệp, Hội Chữ thập đỏ TPHCM tổ chức chương trình khám mắt chuyên sâu và tặng quà cho người cao tuổi, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

z7149907205044_a55bf2c22f23a4059715e8b73d45bb71.jpg
Khám, kiểm tra và tầm soát các bệnh lý về mắt cho người cao tuổi

Tại chương trình, hơn 500 người cao tuổi và người dân có hoàn cảnh khó khăn được các bác sĩ của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự và Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương khám, kiểm tra và tầm soát các bệnh lý về mắt, phát thuốc miễn phí.

Dịp này, 200 hoàn cảnh khó khăn được nhận một phần quà là các nhu yếu phẩm như: gạo, mì gói, dầu ăn, nước tương, nước mắm, đường, muối, hạt nêm. Tổng trị giá thực hiện chương trình là 300 triệu đồng.

z7149881349543_a8a6457975868a99d588a923cbcc92d1.jpg
Trao tặng quà cho người dân khó khăn
CAO SƠN

Từ khóa

Hội Chữ thập đỏ TPHCM Tân Đông Hiệp Người cao tuổi Nước tương Hạt nêm Bệnh lý Chuyên sâu Mì ăn liền hoàn cảnh khó khăn khám bệnh khám mắt tầm soát bệnh lý Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự Bình Dương

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn