Khám mắt và phát quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 24-10, tại phường Tân Đông Hiệp, Hội Chữ thập đỏ TPHCM tổ chức chương trình khám mắt chuyên sâu và tặng quà cho người cao tuổi, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Khám, kiểm tra và tầm soát các bệnh lý về mắt cho người cao tuổi

Tại chương trình, hơn 500 người cao tuổi và người dân có hoàn cảnh khó khăn được các bác sĩ của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự và Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương khám, kiểm tra và tầm soát các bệnh lý về mắt, phát thuốc miễn phí.

Dịp này, 200 hoàn cảnh khó khăn được nhận một phần quà là các nhu yếu phẩm như: gạo, mì gói, dầu ăn, nước tương, nước mắm, đường, muối, hạt nêm. Tổng trị giá thực hiện chương trình là 300 triệu đồng.

Trao tặng quà cho người dân khó khăn

CAO SƠN