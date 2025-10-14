Vì sao sốt xuất huyết nguy hiểm đối với trẻ nhỏ?

Theo bác sĩ Võ Thị Thảo Linh, Trưởng phòng khám Nhi Đồng 315 chi nhánh Phạm Thái Bường (Vĩnh Long), ngoài những triệu chứng thông thường, trẻ nhỏ có thể có những triệu chứng nặng như tăng tính thấm thành mạch, giảm tiểu cầu, xuất huyết tiêu hóa, rối loạn chức năng cơ quan như tim, não, thận, huyết học, thậm chí tử vong.

Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm gây dịch do vi rút Dengue gây nên. Vi rút Dengue có 4 typ huyết thanh là DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4. Vi rút truyền từ người bệnh sang người lành do muỗi đốt. Muỗi vằn (Aedes aegypti) là côn trùng trung gian truyền bệnh chủ yếu. Bệnh xảy ra quanh năm, thường gia tăng vào mùa mưa, nhất là vào các tháng 7, 8, 9, 10. Bệnh gặp ở cả trẻ em và người lớn.

Đặc điểm của sốt xuất huyết Dengue là sốt, xuất huyết và thoát huyết tương, có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy tạng, nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời dễ dẫn đến tử vong. Bệnh sốt xuất huyết Dengue diễn tiến theo 3 giai đoạn: Giai đoạn sốt thường trong 3 ngày đầu, Giai đoạn nguy hiểm từ ngày 3 đến ngày 7 và Giai đoạn hồi phục từ ngày 7 đến ngày 10 của bệnh.

Vì sao sốt xuất huyết nguy hiểm với trẻ nhỏ?

Theo bác sĩ Võ Thị Thảo Linh, Trưởng phòng khám Nhi Đồng 315 chi nhánh Phạm Thái Bường, địa chỉ mới số 97-99 Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, thành phố Vĩnh Long, khi trẻ em bị sốt xuất huyết Dengue, ngoài những triệu chứng như đã kể trên, bé có thể có những triệu chứng nặng như tăng tính thấm thành mạch, giảm tiểu cầu, xuất huyết tiêu hóa, rối loạn chức năng cơ quan, như tim, não, thận, huyết học, thậm chí tử vong. Ngoài ra, trẻ em với hệ miễn dịch và sức khỏe yếu nên thường có những diễn tiến nặng, khó theo dõi hơn so với người lớn.

Phòng ngừa sốt xuất huyết Dengue như thế nào?

Bảo vệ tránh không bị muỗi đốt bằng cách ngủ màn, không cho trẻ chơi ở những chỗ tối, đuổi muỗi (đốt nhang muỗi, xịt muỗi), mặc quần áo dài tay, dùng kem thoa chống muỗi.

- Diệt muỗi: Phun thuốc diệt muỗi, dọn dẹp những chỗ muỗi thích đậu, nghỉ như dây treo, quần áo, chỗ tối.

Diệt loăng quăng: đậy nắp lu hồ, thùng chứa nước, súc rửa lu hồ thường xuyên, dọn chỗ đọng nước trong và quanh nhà, thả cá bảy màu ăn loăng quăng.

Đặc biệt, hiện nay đã có vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue, một biện pháp phòng ngừa chủ động, an toàn, với hiệu quả lên tới 80,2%, giảm nguy cơ nhập viện tới 90,4% khi tiêm đủ liều và đúng lịch.

Vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue là một tiến bộ mới của y học trong việc phòng chống chủ động bệnh, đặc biệt là trong tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn tiến phức tạp như hiện nay. Tại Việt Nam, vaccine phòng sốt xuất huyết được Bộ Y tế cấp phép sử dụng là vaccine Qdenga (sản xuất tại Đức), dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn. Lịch tiêm gồm 2 mũi, cách nhau 3 tháng.

· Mũi 1: Tiêm lần đầu ở độ tuổi từ 4 tuổi trở lên.

· Mũi 2: Tiêm sau mũi 1 đúng 3 tháng.

Ai nên chích ngừa sốt xuất huyết?

Những đối tượng nên phòng ngừa sốt xuất huyết bằng vaccine, khuyến cáo gồm có: Trẻ từ 4 tuổi trở lên, thanh thiếu niên, người lớn và người cao tuổi; Người chưa từng mắc sốt xuất huyết và người đã từng mắc bệnh; Người đi du lịch thường xuyên hoặc sống tại vùng có nguy cơ sốt xuất huyết; Người nước ngoài lưu trú dài hạn tại Việt Nam.

Một số đối tượng có nguy cơ cao diễn tiến nặng hơn khi mắc bệnh, nên tiêm phòng như: người lớn tuổi, người cao huyết áp, mắc các bệnh lý tim mạch, đái tháo đường hen suyễn…

Theo bác sĩ Võ Thị Thảo Linh, Trưởng phòng khám Nhi Đồng 315, cho biết thêm: "Không cần xét nghiệm sàng lọc trước khi tiêm vaccine Qdenga. Tuy nhiên, CDC Hoa Kỳ khuyến cáo người từng mắc sốt xuất huyết nên hoãn tiêm ít nhất 6 tháng sau khi khỏi bệnh. Vaccine Qdenga phòng ngừa đồng thời 4 týp vi rút sốt xuất huyết (DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4), với hiệu quả lên tới 80,2%, giảm nguy cơ nhập viện tới 90,4% khi tiêm đủ liều và đúng lịch. Hiệu quả vaccine kéo dài lâu dài và không cần tiêm nhắc lại".

