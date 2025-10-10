Ngôi nhà lưu trú miễn phí cho gia đình bệnh nhi khó khăn

Tại TPHCM đã có một ngôi nhà để gia đình bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn đến lưu trú trong thời gian điều trị bệnh.

Cắt băng khánh thành Ngôi nhà Chung Ronald McDonald House

Ngày 10-10, Ngôi nhà Chung Ronald McDonald House đầu tiên tại Việt Nam, tọa lạc tại số 496 Nguyễn Cửu Phú (xã Tân Nhựt, TPHCM) đã đi vào hoạt động. Ngôi nhà chung này có vị trí gần Bệnh viện Nhi đồng TPHCM và Trung tâm Truyền máu Huyết học TPHCM, do Quỹ Ngôi nhà Cộng đồng RMHC Việt Nam (Ronald McDonald House Charities) tài trợ.

Tại buổi ra mắt, TS.BS Hồ Tấn Thanh Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, bệnh viện đã đi vào hoạt động được 8 năm. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.000 bệnh nhi, trong đó có đến 25% là các ca nặng, nguy kịch.

TS.BS Hồ Tấn Thanh Bình chia sẻ tại buổi khánh thành ngôi nhà chung cho gia đình bệnh nhi

“Nhiều gia đình từ các tỉnh xa, điều kiện kinh tế khó khăn, phải tạm gác công việc để ở lại chăm con trong suốt quá trình điều trị. Do đó, công trình này không chỉ là nơi giúp phụ huynh yên tâm chăm sóc con, mà còn là mô hình hỗ trợ thiết thực, góp phần giảm bớt gánh nặng vật chất và tinh thần cho các gia đình bệnh nhi”, BS Hồ Tấn Thanh Bình bày tỏ.

Các đại biểu trồng cây xanh trong khuôn viên ngôi nhà

Công trình Ngôi nhà Chung Ronald McDonald House được xây dựng với mục tiêu cung cấp nơi lưu trú miễn phí, an toàn, sạch sẽ và tiện nghi, kèm theo các bữa ăn dinh dưỡng đầy đủ dành cho các gia đình bệnh nhi từ 0 đến dưới 15 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đang điều trị dài ngày tại bệnh viện.

Trồng cây tạo bóng mát cho sân vườn, khu vui chơi cho bệnh nhi lưu trú tại ngôi nhà chung

Các nhà hảo tâm hỗ trợ cho ngôi nhà chung

Theo đó, ngôi nhà có khả năng đón tiếp tối đa 15 gia đình cùng lúc, mỗi phòng được trang bị đầy đủ tiện ích cơ bản. Ngoài ra, còn có khu sinh hoạt chung, bếp ăn, phòng khách và khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ, tạo không gian gần gũi, thân thiện cho các gia đình trong thời gian lưu trú.

HỒNG HẢI