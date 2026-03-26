100% hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Đồng thuận với chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhiều hộ dân tại phường An Khánh, TPHCM đã bàn giao mặt bằng cho Nhà nước để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Công nhân trồng cây xanh trên khu đất người dân mới bàn giao mặt bằng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: ĐÔNG SƠN

Những ngày cuối tháng 3, tại khu vực triển khai Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, không khí di dời, bàn giao mặt bằng diễn ra khẩn trương. Nhiều hộ dân sinh sống dưới chân cầu Thủ Thiêm, thuộc diện thu hồi đất đã thu xếp tài sản, vận chuyển đồ đạc đến nơi ở mới, tạo điều kiện để thành phố đẩy nhanh tiến độ cho khu đô thị mới.

Ngay tại khu vực người dân vừa bàn giao mặt bằng, một công viên cây xanh đang được xây dựng. Nhiều công nhân khẩn trương trồng cây, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp để phục vụ cộng đồng.

Tất bật thu dọn đồ đạc, ông Nguyễn Thanh Hải (con bà Châu Ngọc Liên), một hộ dân thuộc diện thu hồi đất cho biết gia đình đã chủ động tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng. “Ban đầu cũng còn nhiều băn khoăn nhưng sau đó gia đình đã hiểu rõ chủ trương và đồng thuận. Gia đình được hỗ trợ phương tiện di dời nên yên tâm hơn”, ông chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, căn nhà cũ nằm sát bờ sông, thường xuyên bị ngập nước, xuống cấp. Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, gia đình được bố trí 2 căn hộ tái định cư. Dù còn lưu luyến nơi ở cũ, nhưng ông cho rằng việc di dời là cần thiết để phục vụ phát triển chung. Gia đình đang hoàn tất việc chuyển đến nơi ở mới và kỳ vọng có điều kiện ổn định cuộc sống tốt hơn. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình trong quá trình di dời.

Người dân đạp xe trên các cung đường xanh mướt tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thực tế cho thấy, sự đồng thuận của người dân là yếu tố then chốt trong thực hiện Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đến nay, 100% hộ dân có đất thuộc diện thu hồi đã chủ động di dời, bàn giao mặt bằng, tạo tiền đề để tiếp tục triển khai đồng bộ các hạng mục.

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, TPHCM đã tập trung hoàn thiện cơ sở pháp lý, chuẩn bị sẵn 100 căn hộ tái định cư để các hộ dân cần di dời đến ở, ổn định cuộc sống. Đến nay, các hộ dân đã nhận 77 căn hộ, trong đó có những hộ được bố trí từ 2 đến 4 căn hộ.

Trước đó, theo UBND phường An Khánh, có 65 hộ dân thuộc diện phải thu hồi đất để triển khai Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đến ngày 25-3, tất cả các hộ dân đã đồng thuận di dời, bàn giao mặt bằng cho thành phố.

ĐÔNG SƠN