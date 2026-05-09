TPHCM: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 850 đảng viên mới

Ngày 9-5, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức khai giảng các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 2 năm 2026, với gần 850 đảng viên thuộc các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Trong thời gian 7 ngày tham gia học tập, các học viên sẽ nghiên cứu 10 chuyên đề bao quát các lĩnh vực, nền tảng tư tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân tặng hoa các giảng viên

Phát biểu khai mạc lớp học tại điểm học Trung tâm Chính trị phường Xuân Hòa, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM cho biết, lớp bồi dưỡng lý luận là đợt học tập cần thiết và bắt buộc đối với đảng viên mới kết nạp. Đây là cơ hội để các học viên được nghiên cứu sâu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, thời cơ mới, vận hội mới nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đề ra.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các đảng viên mới được nâng cao nhận thức lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên. Từ đó, xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện và được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Doãn Trường Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND TPHCM, trao quyết định tổ chức lớp học

NGÔ BÌNH