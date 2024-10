100% hộ nghèo, cận nghèo ở Hà Nội không còn phải sống trong nhà xuống cấp

Theo UBND TP Hà Nội, hưởng ứng phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, vào tối 16-10, UBND TP Hà Nội phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội sẽ tổ chức chương trình phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2024.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, tại chương trình phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2024, TP Hà Nội sẽ công bố hoàn thành 714 nhà Đại đoàn kết và hoàn thành Chương trình xóa nhà ở xuống cấp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố năm 2024; tiếp nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" thành phố; trao hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ trên địa bàn Hà Nội gồm: 29 nhà xây mới, 251 nhà sửa chữa từ nguồn Quỹ "Cứu trợ" với tổng số tiền hơn 13,3 tỷ đồng.

Cùng với đó, ban tổ chức cũng sẽ trao hỗ trợ sinh kế tới các hộ nghèo gồm: 95 xe máy, 54 con bò, 13 máy khâu, 1 máy tuốt lúa từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" với tổng trị giá hơn 3,1 tỷ đồng; tuyên dương 16 tập thể tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2023.

Năm 2024, Quỹ "Cứu trợ" TP Hà Nội đã trích hơn 112,4 tỷ đồng để hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng do hỏa hoạn, thiên tai, sự cố nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn và nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 2, số 3 và mưa lũ gây ra. Đặc biệt, hưởng ứng Lời kêu gọi vận động nhân dân Thủ đô tham gia ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ gây ra của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, tính đến ngày 10-10, Quỹ "Cứu trợ" đã tiếp nhận hơn 250 tỷ đồng và thường xuyên công khai sao kê danh sách, số tiền ủng hộ của những nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trên các kênh truyền thông của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

TP Hà Nội thực hiện nhiều chương trình xoá nhà xuống cấp cho các hộ nghèo, cận nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã kịp thời hỗ trợ 23 tỉnh, thành phố và 930 sinh viên đang học tập tại Hà Nội có gia đình tại các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai với tổng số 83,99 tỷ đồng và hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu khác trị giá 1,73 tỷ đồng; hỗ trợ nhân dân Thủ đô 15,9 tỷ đồng hàng hóa nhu yếu phẩm và triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà bị thiệt hại do mưa bão.

Đoàn viên thanh niên tham gia giúp các hộ nghèo sửa chữa nhà cửa

Năm 2024, TP Hà Nội chủ động đặt mục tiêu xóa 100% nhà xuống cấp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và UBND TP Hà Nội đã ký kế hoạch liên tịch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở xuống cấp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn TP Hà Nội. Tính đến hết ngày 30-9, đã có 714/714 nhà đại đoàn kết hoàn thành việc xây, sửa nhà ở (đạt 100%).

Đặc biệt, với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã hỗ trợ 15 tỉnh, thành phố xây dựng 7.140 nhà đại đoàn kết trị giá hơn 317 tỷ đồng. Đến nay, các hộ nghèo ở các địa phương đã được an cư trong căn nhà đại đoàn kết được hỗ trợ xây dựng từ tình cảm sẻ chia, trách nhiệm của cán bộ nhân dân Thủ đô.

Kết quả rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tính đến cuối năm 2023, Hà Nội còn 690 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,03%, 15.835 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,7%, rất cần sự chung tay, chia sẻ, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.

KHÁNH NGUYỄN