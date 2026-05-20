1.000 phòng học - mệnh lệnh “thần tốc”

Đúng vào dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026), UBND TPHCM phát động đợt cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” cho năm học 2026-2027. Sự kiện là cột mốc quan trọng trong nỗ lực mở rộng mạng lưới trường lớp trên toàn thành phố.

Trên cơ sở kết quả 50 ngày đầu thực hiện chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học”, đợt cao điểm này tiếp tục phát huy tinh thần tập trung cao độ, quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa”, sớm đưa thêm 1.000 phòng học vào sử dụng cho năm học mới.

Theo số liệu của Sở GD-ĐT TPHCM, từ nay đến cuối năm 2026, khoảng 70 dự án với 1.251 phòng học xây mới sẽ được đưa vào sử dụng, tổng kinh phí đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng. Trong đó, 48 dự án với 907 phòng học sẽ hoàn thành trước khai giảng năm học 2026-2027; 22 dự án còn lại với 344 phòng học tiếp tục hoàn thành sau ngày 5-9-2026. Đáng chú ý, chỉ sau 50 ngày phát động, thành phố đã có thêm 233 phòng - con số không chỉ ấn tượng về quy mô, mà còn thể hiện tốc độ chưa từng có trong đầu tư xây dựng trường lớp.

Trước đây, một công trình trường học phải mất từ 2-3 năm thực hiện. Năm học này, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiều công trình đã “về đích” chỉ sau một năm triển khai, vượt tiến độ so với kế hoạch. Chưa bao giờ tinh thần “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, thi công “3 ca, 4 kíp” được triển khai đồng loạt như vậy. Nhiều ngôi trường khang trang, hiện đại đã được khánh thành trong niềm vui của người dân - không chỉ vì có thêm chỗ học, mà còn là niềm tin vào một môi trường giáo dục tiên tiến, hội nhập, nơi học sinh được học trong những phòng học thông minh, trang bị bảng tương tác, phòng vi tính hiện đại.

Sau sắp xếp địa giới hành chính, TPHCM trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với khoảng 2,6 triệu học sinh, hơn 3.400 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT. Mỗi năm, thành phố tăng cơ học 50.000-60.000 học sinh. Để đạt mục tiêu 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, cần đưa vào sử dụng thêm hơn 17.000 phòng học. Áp lực kép đặt ra cho ngành giáo dục là vừa giải quyết chỗ học, giảm sĩ số học sinh/lớp, vừa đảm bảo dạy học 2 buổi/ngày, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Trước thách thức đó, bài toán giải quyết chỗ học không còn là nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục, mà trở thành ưu tiên của toàn hệ thống chính trị. Hàng loạt “điểm nghẽn” tồn tại hàng chục năm - thiếu quỹ đất, khó khăn bố trí vốn, bất cập về thủ tục, quy trình xây dựng đã được lãnh đạo thành phố và các sở, ngành chung tay tháo gỡ. Những ngôi trường hoàn thành không chỉ nhờ bàn tay, khối óc của kỹ sư, công nhân trên công trường, mà còn có sự đồng lòng của hàng triệu trái tim cùng hướng về mục tiêu có thêm chỗ học cho con em thành phố.

Hiện nay, dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang được hoàn thiện để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, thể chế hóa các định hướng trong Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các chính sách chăm lo giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội đang được đẩy mạnh, khẳng định vai trò tiên phong của thành phố, hướng đến mục tiêu trở thành đô thị đáng sống hàng đầu châu Á - nơi người dân được phát triển toàn diện, không một ai bị bỏ lại phía sau.

THU TÂM