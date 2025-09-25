Đồng chí Nguyễn Văn Được: Lập các "đội đặc nhiệm" về cầm tay chỉ việc cho cấp xã

Đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố sẽ thành lập các “đội đặc nhiệm”, biệt phái cán bộ chuyên môn về cấp xã để “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ cấp xã giải quyết công tác giải phóng mặt bằng từng dự án.

Quang cảnh hội nghị

Tạo xung lực phát triển TPHCM

Sáng 25-9, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 912 điểm cầu, 22.588 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham dự.

Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, việc quán triệt, triển khai nghị quyết, chương trình hành động là việc làm quan trọng, quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của TPHCM trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Văn Được điểm lại định hướng phát triển TPHCM trong giai đoạn tới, với mục tiêu trở thành siêu đô thị quốc tế, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu…

Để thực hiện tầm nhìn đó, Nghị quyết đã đề ra 28 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực, 2 nhóm nhiệm vụ, 8 giải pháp cần tập trung, 3 đột phá. Trong đó, thành phố sẽ thực hiện lại quy hoạch, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng vùng để phát triển thành phố. Đây là nhiệm vụ không dễ, nhưng nếu mọi cán bộ, đảng viên xác định được sứ mệnh, quyết tâm, quyết liệt, có cách làm đúng, cách làm hay, sáng tạo, bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh thì sẽ đạt được.

"Tôi kêu gọi toàn Đảng bộ, từ cơ quan, đơn vị, từ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động chung tay đưa nghị quyết vào cuộc sống, đem lại niềm tin, động lực phát triển để góp phần đưa TPHCM phát triển nhanh và bền vững, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới", đồng chí Nguyễn Văn Được nêu rõ.

Đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu các ngành, đặc biệt là người đứng đầu, dựa vào tầm nhìn, định hướng, nhiệm vụ đề ra tại nghị quyết để cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án, dự án cụ thể. Trong đó, các phường, xã, đặc khu giữ vai trò trọng yếu trong đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm, tuyến đường vành đai, đề án giải quyết nhà ở ven kênh rạch… Đồng chí thông tin thêm, thành phố sẽ thành lập các “đội đặc nhiệm”, biệt phái cán bộ chuyên môn về cấp xã để “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ cấp xã giải quyết từng dự án.

Đại biểu dự hội nghị

Chia sẻ với những khó khăn cấp xã vì thiếu cán bộ chuyên môn, đồng chí Nguyễn Văn Được cũng chỉ rõ hiện nay còn một số lãnh đạo xã e dè, chưa dám quyết. Do đó, người đứng đầu các cấp, các ngành phải phát huy bản lĩnh, tinh thần dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Lãnh đạo thành phố sẽ đồng hành, hỗ trợ để thực hiện mục tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng chí cũng yêu cầu người đứng đầu phải gương mẫu đi đầu trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần “7 dám”, nói đi đôi với làm. Cùng với đó, đưa việc thực hiện nghị quyết và chương trình hành động vào nội dung kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy các cấp.

Đồng chí Trần Văn Nam triển khai nghị quyết

Giải phóng mặt bằng là thước đo trách nhiệm người đứng đầu

Đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 168 xã, phường, đặc khu quyết tâm, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Đây là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đảng bộ, chính quyền, đánh giá kết quả làm việc của người đứng đầu. Xã, phường nào làm không tốt thì người đứng đầu sẽ phải kiểm điểm.

Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra nhiệm vụ vô cùng lớn và cũng không ít khó khăn, thách thức. Nhưng với khát vọng đổi mới sáng tạo, sự đồng hành và sức mạnh đại đoàn kết của toàn Đảng bộ UBND TPHCM, khi nghị quyết triển khai quyết liệt, đồng bộ sẽ tạo ra xung lực mạnh mẽ và đưa thành phố hoàn thành thắng lợi mục tiêu chiến lược, để đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà triển khai chương trình hành động

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Nghị quyết đề ra 28 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 11%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 - 15.000 USD. Tập trung Kinh tế số chiếm từ 30 - 40%/GRDP. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, an sinh xã hội bền vững. Trọng tâm là nâng chỉ số phát triển con người (HDI) lên trên 0,8 và bảo đảm 100% người dân được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm. Phấn đấu đến năm 2030, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố. Thành phố tập trung mục tiêu xử lý 40%–45% nước thải đạt chuẩn và tái chế trên 90% rác thải sinh hoạt bằng công nghệ mới. Đến cuối năm 2030, số căn hộ nhà ở xã hội tăng thêm 199.400 căn. Phấn đấu hoàn thành công tác di dời 50% căn nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn thành phố (20.000 căn)… Nghị quyết đề ra 3 chương trình đột phá trọng điểm về chính sách, thể chế; phát triển hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực.

NGÔ BÌNH