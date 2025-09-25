Gỡ khó nhiều bất cập đang gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải

Ngày 25-9, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã có kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan sửa đổi một số quy định bất cập trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ. Trong đó, nhiều bất cập đang gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải.

Cụ thể, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng độ tuổi tối đa của người lái xe hiện nay (57 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ) là không còn phù hợp và đề xuất kéo dài lên 62 tuổi đối với nam và 57 tuổi đối với nữ.

Hiện hầu hết các đơn vị kinh doanh vận tải đang thiếu hụt lực lượng lái xe từ 10 - 50%. Nhiều đơn vị vận tải có nguy cơ phá sản do thiếu lái xe chuyên nghiệp, đặc biệt là lái xe khách trên 29 chỗ và lái xe đầu kéo. Trong khi đó, sức khỏe của người dân Việt Nam hiện đã được cải thiện, hạ tầng giao thông và phương tiện tốt hơn so với trước đây.

Hiệp hội cũng cho rằng, kinh nghiệm tại Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước trên thế giới đang cho phép lái xe kinh doanh vận tải được tiếp tục lái xe đến trên 65 tuổi; để tăng cường quản lý sức khỏe lái xe trên 60 tuổi, đề nghị Bộ Y tế có quy định rút ngắn chu kỳ khám sức khỏe định kỳ cho phù hợp.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng đề nghị giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm trong thời hạn 12 tháng thì được phục hồi đủ 12 điểm. Theo ghi nhận từ thực tế, nhiều lái xe đang có ý định xin nghỉ việc do không chịu được áp lực bị trừ điểm giấy phép lái xe, cùng với mức phạt quá cao. Bên cạnh đó, thời gian chờ đợi 6 tháng để được tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông là quá dài.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam còn đề nghị người có giấy phép lái xe hạng cao hơn thì được lái các hạng xe thấp hơn; xem xét bổ sung người có giấy phép hạng D1, hạng D2 và hạng D được học và thi chuyển sang hạng CE, nhằm khắc phục tình trạng thiếu trầm trọng lái xe đầu kéo tại các doanh nghiệp.

Về điều kiện xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ trên 7.500kg, xe cứu thương, xe vận tải nội bộ, xe cứu hộ giao thông phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, Hiệp hội Vận tải ô tô cho rằng, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe với các trường hợp này là không cần thiết, gây tốn kém và lãng phí xã hội.

