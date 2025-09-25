Xã hội

Thuyết phục thành công thanh niên có ý định nhảy cầu

SGGPO

Sáng 25-9, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH trên sông khu vực Bà Rịa (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM) cho biết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã thuyết phục thành công thanh niên từ bỏ ý định tự tử tại cầu Cỏ May.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH động viên thuyết phục nam thanh niên từ bỏ ý định nhảy cầu tự tử
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH động viên thuyết phục nam thanh niên từ bỏ ý định nhảy cầu tự tử

Trước đó, tiểu đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông khu vực Bà Rịa đang trực tại Thủy đoàn 2 thì phát hiện 1 nam thanh niên đứng trên thành cầu Cỏ May có biểu hiện muốn nhảy cầu tự tử. Ngay lập tức, đơn vị điều động 3 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận nam thanh niên. Trong khi đó, 3 cán bộ, chiến sĩ khác điều khiển xuồng cứu nạn cứu hộ tiếp cận ngay dưới chân cầu đề phòng tình huống nguy hiểm xảy ra.

Sau khi tiếp cận nam thanh niên, cán bộ, chiến sĩ thuyết phục, động viên và đưa người này về trụ sở. Đồng thời, báo vụ việc cho các đơn vị chức năng liên quan.

Khi tinh thần nam thanh niên đã ổn định, đơn vị tiến hành bàn giao cho Công an phường Bà Rịa. Được biết, nam thanh niên là N.T.H. (SN 1996, trú tại phường Vũng Tàu, TPHCM) đang là lao động tự do.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

Thủy đoàn 2 Xuồng cứu nạn Cỏ May Nhảy cầu N.T.H Chân cầu Bà Rịa Tự tử Đơn vị chức năng Điều động

