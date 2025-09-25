Bão Bualoi cấp 12 đang tiến nhanh vào Biển Đông

Bão Bualoi từ cấp 8 đã mạnh nhanh lên cấp 12 vào sáng 25-9, đang hướng thẳng vào Biển Đông (dự kiến vào đêm mai 26-9).

Cập nhật thông tin đến 8 giờ ngày 25-9 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, bão Bualoi đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philippines và có xu hướng tiến nhanh về Biển Đông.

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định khoảng đêm 26-9, bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025. Nhiều khu vực biển được cảnh báo sẽ chịu ảnh hưởng mạnh, cần đặc biệt cảnh giác.

Dữ liệu vệ tinh vào lúc 7 giờ sáng nay, 25-9, vị trí tâm bão Bualoi ở khoảng 10,8 độ vĩ Bắc - 129 độ kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đã tăng lên cấp 12 (118 - 133 km/giờ), giật cấp 15. Hôm qua, 24-9, bão vẫn hoạt động ở cấp 8, sau tăng dần lên cấp 9-10. Cơn bão này đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ.

Vị trí tâm bão Bualoi lúc 7 giờ ngày 25-9 và dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia về quỹ đạo của bão

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, bão còn có khả năng mạnh thêm trong quá trình di chuyển.

Trong 24 đến 72 giờ tới, bão tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng tăng cường độ. Dự báo đến sáng 26-9, bão sẽ mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Tuy nhiên đến sáng 27-9, khi đi qua đất liền miền Trung Philippines, bão giảm về cấp 12, giật cấp 15. Tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc vào Biển Đông, bão Bualoi sẽ trở thành bão số 10 (theo cách gọi của Việt Nam) và có khả năng mạnh trở lại cấp 12 - 13, giật cấp 16. Từ thời điểm này, bão sẽ tăng tốc (có thể tới 25km/giờ) và gây thời tiết rất nguy hiểm trên Biển Đông.

Dự báo của Hoa Kỳ về quỹ đạo bão Bualoi, cập nhật 8 giờ ngày 25-9. Nguồn: Z.E

Về tác động, từ tối và đêm 26-9, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo đây là khu vực đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền đang hoạt động. Các địa phương, lực lượng chức năng và ngư dân cần chủ động phương án phòng tránh, hạn chế tối đa hoạt động trên biển khi bão tiến gần, đồng thời thường xuyên theo dõi các bản tin chính thức từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các cơ quan cảnh báo bão quốc tế có uy tín.

PHÚC VĂN