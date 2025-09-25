Bão số 9 đã suy yếu còn cấp 8

Cập nhật đến sáng 25-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết bão số 9 (Ragasa) đã suy yếu đáng kể trong quá trình tiến sát đất liền miền Bắc nước ta.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (Hoa Kỳ), sáng nay 25-9 theo giờ Việt Nam, tâm bão Ragasa (bão số 9) đã vượt phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), quét dọc bờ biển phía Nam của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) hướng về khu vực Móng Cái của Việt Nam.

Vị trí và dự báo khu vực đổ bộ của bão số 9 (Ragasa) theo dữ liệu của Hoa Kỳ. Nguồn: Z.E

Còn theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, lúc 7 giờ, tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc - 108,9 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất giảm xuống chỉ còn cấp 8 (62 - 74km/giờ), giật cấp 10. Trong 3 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/giờ.

Mô hình dự báo cập nhật lúc 4 giờ ngày 25-9 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Theo dữ liệu của các trạm quan trắc từ biển đảo gửi về, do ảnh hưởng của bão, tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã ghi nhận gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Dự báo trong ngày 25-9, hoàn lưu bão sẽ tiếp tục gây gió mạnh trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, đặc biệt từ Quảng Ninh đến Hải Phòng.

Ghi nhận sáng nay, Hà Nội và một số nơi ở Bắc bộ vẫn có mưa nhỏ, nhưng thời tiết đang có dấu hiệu chuyển xấu. Một số nơi ở Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh... đã có mưa do hoàn lưu trước bão.

Ảnh radar các vùng đang mưa sáng nay 25-9 tại Bắc bộ

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ khoảng trưa nay, Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ mưa lớn hơn.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định đến 16 giờ hôm nay, bão di chuyển theo hướng Tây với vận tốc khoảng 20km/giờ, đi vào đất liền khu vực Đông Bắc của Bắc bộ (Quảng Ninh - Lạng Sơn) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tại thời điểm này, sức gió vùng gần tâm áp thấp chỉ còn cấp 6, giật cấp 8.

PHÚC HẬU