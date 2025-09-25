Huấn luyện bơi, phòng chống đuối nước miễn phí cho người dân, du khách

Sáng 25-9, tại Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và du lịch Vũng Tàu phối hợp cùng Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên tổ chức lễ khai mạc, triển khai các nội dung của khóa huấn luyện bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước miễn phí cho người dân, du khách.

Học viên tham gia huấn luyện các bài tập khởi động

Đây là một hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, thiết thực, nhằm trang bị kỹ năng sinh tồn quan trọng cho người dân địa phương và du khách, đặc biệt là tầng lớp thanh, thiếu niên khi tham gia vui chơi tắm biển.

Cứu hộ viên hướng dẫn học viên các động tác khởi động cơ bản

Theo đó, đều đặn vào mỗi buổi sáng (từ 7 - 9 giờ) và buổi chiều (từ 15 - 17 giờ) thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, các học viên được cứu hộ viên phổ cập các kiến thức cơ bản về kỹ năng bơi lội; kỹ năng nhận biết, tránh xa các vùng biển tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; kỹ năng xử trí tình huống khi đuối nước; huấn luyện thể lực, kỹ năng bơi với nhiều bài tập thực tế…

Mọi hoạt động huấn luyện đều được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn. Ban Tổ chức đã bố trí đầy đủ cano, phao cứu sinh cùng lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, đội ngũ y tế túc trực liên tục tại khu vực huấn luyện để kịp thời xử lý mọi tình huống.

Học viên tham gia các bài huấn luyện bơi thực tế trên biển

Học viên Bùi Văn Hải (phường Tân Hưng, TPHCM) tham gia khóa tập huấn chia sẻ: Chương trình huấn luyện bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước miễn phí cho người dân, du khách mang ý nghĩa hết sức thiết thực. Khóa huấn luyện không chỉ giúp ông rèn luyện sức khỏe, có được kỹ năng bơi lội an toàn mà còn cung cấp các kiến thức, kỹ năng để xử trí các tình huống khi bản thân mình hoặc người khác gặp nguy hiểm khi tắm biển.

Theo ban tổ chức, khóa huấn luyện không ấn định thời gian, số lượng học viên tham gia. Mọi thời điểm trong tuần, người dân, du khách đều có thể đăng ký tham gia.

MẠNH THẮNG