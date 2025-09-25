Xã hội

Trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho HLV Mai Đức Chung

SGGPO

Sáng 25-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Huấn luyện viên Mai Đức Chung tại Đại hội thi đua yêu nước Bộ VH-TT-DL lần thứ IV. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng trao danh hiệu Anh hùng Lao động và hoa cho HLV Mai Đức Chung
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng trao danh hiệu Anh hùng Lao động và hoa cho HLV Mai Đức Chung

Theo quyết định số 149/QĐ-CTN của Chủ tịch nước ký ngày 24-1-2025, HLV Mai Đức Chung vinh dự được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ cảm xúc tại Đại hội, HLV Mai Đức Chung bày tỏ: "Hôm nay là ngày trọng đại với bản thân tôi. Trong cuộc đời, tôi chưa từng dám nghĩ đến sẽ được nhận thành tựu cao quý nhất đất nước dành cho mình. Thực sự cảm động! Tôi rất biết ơn Đảng, Chính phủ, các cơ quan, ban, ngành, Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cùng tất cả những người hâm mộ bóng đá trong, ngoài nước và đặc biệt là Đội tuyển Bóng đá nữ đã ủng hộ tôi rất nhiều trong thời gian qua để có thành tích như ngày hôm nay".

HLV Mai Đức Chung khẳng định, vinh dự này sẽ là động lực để ông tiếp tục nỗ lực và cống hiến cho Bóng đá Việt Nam: "Có thể về mặt sức khỏe không thể được như trước, nhưng với tất cả những gì đang có, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải tích cực hơn, làm hết khả năng để cùng các thành viên đội tuyển đạt được nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với danh hiệu này".

HLV Mai Đức Chung là vị huấn luyện viên kỳ cựu với các thành tích cùng Đội tuyển nữ Việt Nam giành 8 Huy chương Vàng tại các kì SEA Games (1997, 2003, 2005, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023), vô địch AFF Cup 2019, hạng tư ASIAD 2014, hạng năm Asian Cup 2022 và giành vé dự World Cup 2023.

Tin liên quan
MAI AN

Từ khóa

Cục TDTT Việt Nam Bộ VH-TT-DL Anh hùng Lao động Mai Đức Chung huấn luyện viên đội tuyển nữ Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn