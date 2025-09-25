Trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho HLV Mai Đức Chung

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng trao danh hiệu Anh hùng Lao động và hoa cho HLV Mai Đức Chung

Theo quyết định số 149/QĐ-CTN của Chủ tịch nước ký ngày 24-1-2025, HLV Mai Đức Chung vinh dự được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ cảm xúc tại Đại hội, HLV Mai Đức Chung bày tỏ: "Hôm nay là ngày trọng đại với bản thân tôi. Trong cuộc đời, tôi chưa từng dám nghĩ đến sẽ được nhận thành tựu cao quý nhất đất nước dành cho mình. Thực sự cảm động! Tôi rất biết ơn Đảng, Chính phủ, các cơ quan, ban, ngành, Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cùng tất cả những người hâm mộ bóng đá trong, ngoài nước và đặc biệt là Đội tuyển Bóng đá nữ đã ủng hộ tôi rất nhiều trong thời gian qua để có thành tích như ngày hôm nay".

HLV Mai Đức Chung khẳng định, vinh dự này sẽ là động lực để ông tiếp tục nỗ lực và cống hiến cho Bóng đá Việt Nam: "Có thể về mặt sức khỏe không thể được như trước, nhưng với tất cả những gì đang có, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải tích cực hơn, làm hết khả năng để cùng các thành viên đội tuyển đạt được nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với danh hiệu này".

HLV Mai Đức Chung là vị huấn luyện viên kỳ cựu với các thành tích cùng Đội tuyển nữ Việt Nam giành 8 Huy chương Vàng tại các kì SEA Games (1997, 2003, 2005, 2017, 2019, 2021, 2022, 2023), vô địch AFF Cup 2019, hạng tư ASIAD 2014, hạng năm Asian Cup 2022 và giành vé dự World Cup 2023.

MAI AN