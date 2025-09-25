Thi đua yêu nước, động lực để văn hóa, thể thao và du lịch bứt phá trong kỷ nguyên mới

Sáng 25-9, hơn 300 đại biểu, là các nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên... đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025 đã cùng có mặt tại Nhà hát lớn Hà Nội tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Bộ VH-TT-DL.

Trong diễn văn khai mạc, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Theo Bộ trưởng, đó là mệnh lệnh từ trái tim, tiếng gọi thiêng liêng thôi thúc mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành VH-TT-DL không ngừng nỗ lực. Phong trào thi đua trong nhiệm kỳ qua đã gắn với phương châm xuyên suốt: “Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến”, đạt nhiều kết quả quan trọng ở tất cả các lĩnh vực.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: TRẦN HUẤN

Trong văn hóa, phong trào thi đua đã góp phần giữ gìn, bồi đắp bản sắc, nuôi dưỡng hồn cốt dân tộc, đồng thời chủ động hội nhập, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Trong thể thao, tinh thần thi đua rèn luyện đã làm rạng danh màu cờ sắc áo, nâng cao vị thế Tổ quốc trên đấu trường quốc tế.

Du lịch chứng kiến sự đổi mới sáng tạo, đưa Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Báo chí - truyền thông trở thành “mạch dẫn tri thức, kết nối niềm tin giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân”. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của ngành.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đang triển khai đồng bộ nhiều quyết sách mang tính lịch sử, chiến lược, nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó thủ tướng Lê Thành Long biểu dương thành tích của ngành VH-TT-DL trong phong trào thi đua yêu nước, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành trong đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Phó Thủ tướng chỉ rõ: “Thời gian tới, bối cảnh phát triển mới mang lại nhiều cơ hội, song cũng đặt ra không ít thách thức. Ngành VH-TT-DL cần tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, đưa phong trào thi đua thành động lực đổi mới, cống hiến, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương”.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: TRẦN HUẤN

Phó Thủ tướng đề nghị ngành VH-TT-DL đẩy mạnh gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, tập trung xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới”; kiến nghị đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa; lan tỏa sáng kiến gìn giữ di sản, kiến tạo môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.

19 tập thể và 53 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2021 - 2025 đã được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL. Ảnh: TRẦN HUẤN

Đối với du lịch, Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu phát triển bền vững, sáng tạo, văn minh, chuyên nghiệp, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong lĩnh vực thể thao, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” cần được đẩy mạnh, gắn rèn luyện thể lực với nâng cao tầm vóc, sức khỏe và chất lượng nguồn nhân lực. Ngành thể thao cần tiếp tục xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa, tập trung đầu tư thế mạnh để nâng cao vị thế thể thao Việt Nam...

Với báo chí, xuất bản, Phó Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục phát huy vai trò công cụ sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, xây dựng hệ sinh thái truyền thông số, xuất bản điện tử đa nền tảng, ứng dụng công nghệ mới, để vừa phục vụ nhân dân, vừa quảng bá hình ảnh đất nước.

MAI AN