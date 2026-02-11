Khai mạc Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Hội chữ Xuân năm nay kéo dài đến ngày 1-3 (tức 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ), mở cửa đón khách tham quan hàng ngày từ 8 giờ đến 22 giờ. Đây là hoạt động thường niên tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hiến, tinh thần hiếu học của dân tộc.

Điểm nhấn nổi bật của Hội chữ Xuân là hoạt động xin chữ đầu năm tại 35 gian lều thư pháp. Năm nay, Hội chữ Xuân ghi dấu ấn với sự đổi mới toàn diện về tổ chức không gian và nội dung. Khu vực Hồ Văn được cải tạo, chỉnh trang đồng bộ. Các khu chức năng được quy hoạch khoa học gồm khu triển lãm tranh, không gian trải nghiệm di sản, khu trải nghiệm làng nghề truyền thống, khu xin chữ đầu năm và khu giới thiệu văn hóa ẩm thực.

Ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động phong phú hướng tới đa dạng công chúng như chương trình giáo dục di sản, không gian văn hóa đọc, trưng bày sản phẩm làng nghề, trò chơi dân gian, cờ truyền thống, múa lân cùng các chương trình biểu diễn quan họ, ca trù, chèo... Các hoạt động diễn ra tại khu Nội tự, vườn Giám và Hồ Văn, tạo nên không khí xuân rộn ràng, đậm đà bản sắc.

Các ông đồ viết chữ trong ngày khai mạc Hội chữ Xuân 2026

Tại khu Nội tự, bên cạnh hai không gian trưng bày thường xuyên “Trường Quốc học đầu tiên” và “Khơi nguồn đạo học”, du khách có thể tham quan triển lãm “Dấu xưa Văn hiến 4” với chủ đề “Đạo học ngàn năm” tại Tiền đường nhà Thái học, cùng các trưng bày chuyên đề “Ngựa về phố” và “Sử đá lưu danh”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhấn mạnh Hội chữ Xuân đề cao tinh thần hiếu học, trọng đạo lý, hướng con người tới các giá trị chân - thiện - mỹ. Thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn mang đến niềm vui tinh thần, sự an hòa và một khởi đầu tốt đẹp trong năm mới cho nhân dân và du khách, góp phần gìn giữ truyền thống tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài.

MAI AN