32 tác phẩm được trao giải thưởng “Công nghệ từ trái tim” lần thứ 2

Chiều 23-10, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức trao giải và trưng bày giải thưởng ảnh/video “Công nghệ từ trái tim - Technology with Heart” lần thứ 2.

Trao giải cho tác giả đoạt giải nhất cuộc thi

Với chủ đề “Sáng tạo Việt - Đường tới thịnh vượng”, giải thưởng góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Sau 5 tháng phát động, Ban tổ chức nhận được 1.131 ảnh đơn, 229 ảnh bộ và 122 video. Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 32 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải ảnh bộ, 10 giải ảnh đơn và 11 giải video.

Phát biểu tại lễ trao giải, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang khẳng định: “Chủ đề của mùa giải năm nay "Sáng tạo Việt - Đường tới thịnh vượng" là thông điệp khẳng định sức mạnh kiến tạo, phát triển đất nước trên nền tảng trí tuệ, đổi mới và sáng tạo. Trong kỷ nguyên số, thành tựu công nghệ không chỉ làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên thuận lợi hơn mà còn là động lực đưa đất nước tiến bước trên con đường phát triển bền vững và thịnh vượng”.

Tác phẩm "Niềm vui được làm quen cùng robot"

Bà Vũ Việt Trang cho biết, các tác phẩm năm nay thể hiện sự đa dạng trong cách tiếp cận, từ hình ảnh học sinh say mê khám phá công nghệ, đến khoảnh khắc con người làm chủ công nghệ, ứng dụng sáng tạo trong đời sống, hay những câu chuyện công nghệ giúp kết nối yêu thương. Quan trọng hơn cả, tất cả các tác phẩm đều chạm đến "trái tim" nơi tình yêu, niềm đam mê và khát vọng được nuôi dưỡng bằng thành tựu của khoa học, công nghệ.

Tác phẩm "Robot làm nhân viên AI phục vụ hành chính công tại Hà Nội" được trao giải nhất

Các tác phẩm đoạt giải và được trưng bày lần này khẳng định công nghệ không chỉ là công cụ, mà còn là cầu nối gắn kết con người, lan tỏa giá trị nhân văn và niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Triển lãm được trưng bày tại vườn hoa Tao Đàn (Hà Nội)

