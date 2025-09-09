3,2 triệu khách hàng tăng mức tiêu thụ điện từ 30% trở lên

Sáng 9-9, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có báo cáo làm rõ về tình trạng hóa đơn tiền điện tháng 8-2025 tăng cao tại nhiều địa phương, nhất là khu vực miền Bắc và miền Trung.

Cán bộ điện lực đến tận hộ gia đình giải thích lý do hóa đơn tiền điện tăng trong tháng 8-2025

Theo EVN, kết quả rà soát dữ liệu cho thấy khoảng 3,2 triệu khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng từ 30% trở lên so với tháng 7-2025, chiếm gần 10% tổng số khách hàng toàn quốc.

Nguyên nhân chính được xác định là do thời tiết nắng nóng gay gắt, kéo dài trong nhiều ngày đầu tháng 8, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng đột biến. Đáng chú ý, ngày 4-8, công suất tiêu thụ điện tại miền Bắc ghi nhận mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Cùng với việc rà soát hóa đơn, các công ty điện lực đã tăng cường hướng dẫn khách hàng sử dụng ứng dụng điện tử và tổng đài chăm sóc khách hàng để theo dõi sản lượng điện tiêu thụ. Tuy nhiên, EVN thừa nhận do số lượng cuộc gọi tăng quá cao trong những ngày nắng nóng cực điểm, nhiều khách hàng chưa thể được kết nối và hỗ trợ kịp thời.

Trong báo cáo, EVN cho biết riêng trong tháng 8-2025, Tổng đài Chăm sóc khách hàng khu vực miền Bắc tiếp nhận 171.723 cuộc gọi, trong đó trả lời thành công 150.387 cuộc, đạt tỷ lệ 87,58%. Các cuộc gọi tập trung dồn dập trong những ngày cao điểm nắng nóng, khiến tổng đài bị quá tải cục bộ.

EVN cũng thông tin thêm, trên mạng xã hội đã xuất hiện khoảng 500 bài đăng phản ánh việc hóa đơn điện tăng cao. Qua kiểm tra, một số nội dung chưa được kiểm chứng, trùng lặp hoặc không đúng sự thật, gây hiểu lầm và làm gia tăng áp lực dư luận. Các công ty điện lực đã chủ động liên hệ từng trường hợp cụ thể để xác minh, giải thích rõ ràng về sản lượng điện và phương pháp tính hóa đơn.

PHÚC HẬU