Cử tri đề nghị sàng lọc kỹ, không để cán bộ “an phận thủ thường” vào bộ máy

Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến đề nghị sàng lọc kỹ cán bộ, không để những người làm việc cầm chừng, né tránh trách nhiệm tham gia bộ máy.

Chiều 16-12, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đơn vị 3 đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường: Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định, Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng.

Tổ đại biểu có các đồng chí: Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế; Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TPHCM

Cán bộ né tránh do thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm sẽ khó tồn tại

Nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Chung (phường Phú Định) đánh giá cao những kết quả rõ nét của công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua. Tuy nhiên, thực tiễn cũng nảy sinh một vấn đề đáng lo ngại, tâm lý “sợ sai, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng” đang xuất hiện trong một bộ phận cán bộ. Từ đó, cử tri kiến nghị trong quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV, cần có cơ chế sàng lọc thật kỹ lưỡng, kiên quyết loại bỏ những người tham nhũng, nhưng đồng thời không đưa vào bộ máy những cán bộ “an phận thủ thường”, né tránh trách nhiệm.

Liên quan đến nội dung này, ĐB Lê Minh Trí cho rằng, làm việc cầm chừng, né tránh trách nhiệm còn nguy hiểm hơn cả tham nhũng. Theo đại biểu, mọi hành vi tiêu cực, vi phạm đều gây hậu quả, nhưng với tham nhũng thì có thể phát hiện, xử lý và chế tài theo quy định pháp luật; trong khi đó, người tránh né trách nhiệm thường rất khó xử lý ngay, ban đầu chỉ có thể nhắc nhở, góp ý, kéo dài mới dẫn đến kỷ luật hành chính hoặc kỷ luật Đảng, mà cũng không dễ áp dụng tức thời vì họ thường viện dẫn lý do “khó làm, không làm được”.

ĐB Lê Minh Trí nhận định, với yêu cầu phát triển hiện nay của đất nước, những cán bộ né tránh do thiếu năng lực, thiếu tự tin hoặc thiếu trách nhiệm sẽ khó có thể tồn tại lâu dài trong bộ máy. Đại biểu cũng nhấn mạnh, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cần bảo đảm sự nghiêm minh để giữ kỷ cương, nhưng đồng thời phải tạo được cơ chế động viên, bảo vệ những người làm đúng, làm ngay thẳng để họ an tâm công tác. Định hướng này đã được Tổng Bí thư chỉ đạo và đang được thể chế hóa trong quá trình xây dựng pháp luật, với yêu cầu vừa phòng ngừa sai phạm hiệu quả, vừa tạo động lực cho cán bộ, người dân yên tâm lao động, sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho sự phát triển chung.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Kỷ cương trong xả lũ nơi làm tốt, nơi còn thiếu sót

Theo cử tri Lê Văn Hải (phường Phú Định), dù thiên tai là yếu tố bất khả kháng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nhưng công tác phòng ngừa, ứng phó vẫn còn nhiều bất cập. Cử tri kiến nghị cần đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ dự báo, hiện đại hóa ngành khí tượng, tăng thời gian cảnh báo sớm; đồng thời siết chặt kỷ luật vận hành thủy điện, tăng cường giám sát và đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, cảnh báo trực quan các khu vực có nguy cơ cao.

Trao đổi về vấn đề này, ĐB Lê Minh Trí cho biết rất cảm kích trước những ý kiến của cử tri liên quan đến bão lũ, công tác dự báo, kỷ cương vận hành hồ thủy điện và yêu cầu đổi mới phương thức cảnh báo. ĐB khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ và chuyển đến Chính phủ, các bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, xem xét trong quản lý, điều hành thời gian tới. Theo đại biểu, thực tế cho thấy việc thực hiện kỷ cương trong xả lũ có nơi làm tốt, nhưng cũng có nơi còn thiếu sót. Đối với kiến nghị quy trách nhiệm hình sự với các đơn vị xả lũ sai quy trình, gây thiệt hại cho người dân, ĐB Lê Minh Trí cho rằng đây là kiến nghị phù hợp với quy định pháp luật và sẽ được tiếp thu, chuyển Chính phủ xem xét.

Cử tri Nguyễn Ngọc Thanh (phường Chánh Hưng) phản ánh tình trạng giá vàng tăng cao thời gian qua không chỉ gây rủi ro cho người mua, cử tri đề nghị Chính phủ sớm có giải pháp ổn định thị trường vàng.

Trao đổi về nội dung này, ĐB Lê Minh Trí cho biết, thị trường vàng là vấn đề người dân rất quan tâm, đồng thời Đảng và Nhà nước cũng đặc biệt chú ý. Theo đại biểu, nếu kiểm soát hợp lý thì nguồn lực này sẽ vào thị trường để phục vụ sản xuất, kinh doanh; ngược lại, nếu không sẽ trở này nơi giữ vốn cùng nhiều điều bất cập, gây áp lực lên tỷ giá, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ và mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ. Đại biểu nhấn mạnh, Tổng Bí thư đã có chỉ đạo về vấn đề này, hiện Đảng và Nhà nước đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm soát thị trường vàng, bởi đây là nguồn lực cần được quản lý chặt chẽ và khơi thông hiệu quả.

ĐB Lê Minh Trí, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương giải đáp các kiến nghị của cử tri

Đặt vấn đề an cư, cử tri Lê Thị Kim Xuân (phường Chánh Hưng) đề nghị tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân lao động. Theo cử tri, giá nhà ở thương mại hiện ở mức cao, trong khi nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế, thủ tục còn phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu an cư của người dân.

ĐB Lê Minh Trí cho biết, phát triển nhà ở xã hội là quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua và hiện nay đang tiếp tục được triển khai, tuy nhiên nhu cầu thực tế rất lớn nên chưa thể đáp ứng kịp. Theo đại biểu, điểm đáng mừng là Quốc hội vừa ban hành nghị quyết tiếp tục thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội; Chính phủ cũng đã ban hành nghị định để tổ chức thực hiện. Đại biểu đề nghị người dân tiếp tục theo dõi quá trình triển khai.

Tội phạm an ninh mạng, lừa đảo ngày càng phức tạp Nhiều cử tri quan tâm vấn đề an ninh trật tự xã hội, đặc biệt là vấn đề an ninh mạng, ĐB Lê Minh Trí cho biết đối với tội phạm trên không gian mạng nói chung, trong đó có tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thời gian qua diễn biến ngày càng phức tạp. Hiện nay, nước ta đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Bên cạnh những lợi ích to lớn, quá trình phát triển và chuyển đổi số cũng đặt ra nhiều thách thức. Các loại tội phạm mới, đặc biệt là tội phạm phi truyền thống và tội phạm trên không gian mạng gia tăng nhanh chóng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các hành vi buôn bán hàng gian, hàng giả trên môi trường mạng, việc xác định danh tính đối tượng vi phạm, truy vết và xử lý đang là bài toán khó đối với các cơ quan chức năng. Quốc hội khóa XV đã ban hành nhiều đạo luật quan trọng tạo hành lang pháp lý, tuy nhiên, vấn đề đặt ra là tổ chức triển khai các đạo luật này sao cho đồng bộ, hiệu quả, khả thi. Việc người dân đồng thuận, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật không chỉ góp phần phòng, chống tội phạm mà còn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mỗi người dân.

CẨM NƯƠNG - VĂN ANH