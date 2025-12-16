Xã hội

Vĩnh Long chi gần 123 tỷ đồng chăm lo cho 200.000 đoàn viên, người lao động

SGGPO

Ngày 16-12, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Ra mắt Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TÍN HUY
Ra mắt Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TÍN HUY

Đến dự Đại hội có đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, đại diện các sở, ban, ngành và 298/300 đại biểu, đại diện cho hơn 169.000 đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, trong giai đoạn chuyển tiếp 2023–2025, các cấp công đoàn tỉnh Vĩnh Long giữ vững vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động, đạt nhiều kết quả nổi bật. Các cấp công đoàn đã phát triển mới 44.280 đoàn viên, thành lập 250 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn; giới thiệu 7.425 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó có 1.700 đồng chí được kết nạp.

CONG ĐOÀN VĨNH LONG .jpg
Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Ảnh: TÍN HUY

Hoạt động chăm lo, phúc lợi xã hội đã hỗ trợ hơn 200.000 lượt đoàn viên, người lao động, với tổng kinh phí gần 123 tỷ đồng, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025–2030 với chủ đề: Phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong, đổi mới, sáng tạo; xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh; đồng hành cùng doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi người lao động, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu, trong nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức công đoàn cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, chuyển từ “đúng hướng” sang “đúng và đủ kết quả”, với các mục tiêu, chỉ tiêu đo đếm, kiểm chứng được; gắn chặt hoạt động công đoàn với đời sống đoàn viên.

Bên cạnh đó, cần tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền theo hướng số hóa; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, tạo sức lan tỏa trong toàn hệ thống.

Tại Đại hội, Tổng LĐLĐ Việt Nam công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 31 đồng chí; đồng chí Nguyễn Phúc Linh được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long.

Tin liên quan
TÍN HUY

Từ khóa

Thái Thu Xương Công đoàn tỉnh Vĩnh Long Tổng LĐLĐ Việt Nam LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Phúc Linh Nghiệp đoàn Công đoàn Đoàn viên Thách Vĩnh Long người lao động

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn