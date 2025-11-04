Lãnh đạo Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đến đồng chí Trần Thị Kim Cầm

Ngày 4-11, Đảng ủy phường Bình Trưng (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đến đồng chí Trần Thị Kim Cầm tại nhà riêng. Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, dự và trao Huy hiệu Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đến đồng chí Trần Thị Kim Cầm

Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Minh Thông đã trao Quyết định tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và hoa chúc mừng đến đồng chí Trần Thị Kim Cầm (sinh năm 1926, sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 5, Đảng bộ phường Bình Trưng).

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông và Bí thư Đảng ủy phường Bình Trưng Trần Quốc Trung trao Huy hiệu Đảng đến đồng chí Trần Thị Kim Cầm

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những đảng viên trung kiên, đã suốt một đời cống hiến cho Đảng. Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TPHCM, đồng chí Đặng Minh Thông trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, chúc đồng chí Trần Thị Kim Cầm trường thọ, sống vui, sống khỏe cùng gia đình, con cháu.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trò chuyện cùng đồng chí Trần Thị Kim Cầm

Đồng chí Trần Thị Kim Cầm quê TP Cần Thơ; vào Đảng ngày 7-8-1957, chính thức ngày 7-7-1958. Đồng chí tham gia cách mạng từ năm 1945, khi đó tham gia biểu tình thành lập chính quyền nhân dân xã Vĩnh Thuận; hội viên phụ nữ cứu quốc, dân quân tự vệ chợ Vĩnh Thuận. Từ năm 1954-1955, đồng chí tập kết ra Bắc, sau đó làm việc tại Hà Nội. Từ năm 1975-1982, đồng chí chuyển công tác về Cần Thơ, công tác tại Phòng Thương nghiệp thành phố Cần Thơ, Phó Chủ nhiệm công ty ăn uống thành phố Cần Thơ. Từ năm 1982-1990, đồng chí làm Chủ nhiệm hợp tác xã tín dụng phường Thới Bình, Bí thư chi bộ 6. Năm 1991, đồng chí nghỉ hưu. Từ năm 2021, đồng chí chuyển sinh hoạt Đảng về Đảng bộ phường Bình Trưng, TPHCM.

THU HƯỜNG