400 doanh nghiệp dệt may tìm kiếm đơn hàng và cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Ngày 28-2, tại TPHCM, hơn 400 doanh nghiệp dệt may của 16 quốc gia, vùng lãnh thổ đã tham dự Triển lãm Quốc tế ngành dệt may và Công nghệ dệt Việt Nam - VIATT 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Detlef Braun, Ủy viên Ban điều hành, Tập đoàn Messe Frankfurt Đức cho biết, những doanh nghiệp tham gia triển lãm lần này trải rộng trong toàn chuỗi cung ứng giá trị của dệt may, bao gồm doanh nghiệp xơ sợi, công nghệ, dệt nhuộm, vải thành phẩm, thiết kế và may mặc...

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Cũng theo ông Detlef Braun, sở dĩ triển lãm thu hút đông đảo doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt các thương hiệu dệt may lớn đến từ Anh, Đức, Ý, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc… là do tiềm năng phát triển ngành này tại Việt Nam rất lớn.

Việc là thành viên của các hiệp định thương mại quốc tế như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA)… tiếp tục là báo hiệu tích cực hơn nữa cho sự phát triển của ngành dệt may trong tương lai.

Hiện Việt Nam là nhà xuất khẩu hàng dệt may lớn thứ ba thế giới. Cùng với sự hiện diện tại triển lãm này, nhiều nhà sản xuất dệt may quốc tế kỳ vọng mở rộng hoạt động sang Việt Nam, thúc đẩy ngành công nghiệp nội địa vốn đã phát triển mạnh mẽ.

Chia sẻ thêm, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, trong những năm qua, ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng của nền kinh tế. Trong tất cả các mặt hàng công nghiệp xuất khẩu hiện nay, dệt may có kim ngạch xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng cao và là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực, giữ vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế, chiếm 12 - 16% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu khai mạc triển lãm

Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất của Việt Nam, tiếp đến là Nhật bản, Hàn Quốc và khối EU. Ngoài ra, Việt Nam đã xuất khẩu một lượng đáng kể hàng dệt may sang Canada, Trung Quốc, Anh, Australia, Nga, Indonesia, Thái Lan, Hong Kong, Ấn Độ… Tính riêng từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt 4,9 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ 2023. Nhìn chung, tín hiệu thị trường xuất khẩu của ngành dệt may đã có sự khởi sắc so với năm 2023, đồng loạt các nhà máy đã mở máy với tỷ lệ khá cao người lao động quay trở lại làm việc.

Cũng theo bà Thắng, ngành dệt may phấn đấu trong năm 2024 kim ngạch xuất khẩu đạt 44 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2023. Do vậy, việc tổ chức triển lãm VIATT 2024 là cơ hội để các nhà trưng bày và nhà mua hàng có thể sử dụng dịch vụ kết nối kinh doanh toàn cầu nhằm tiếp cận đơn hàng xuất nhập khẩu.

Cùng với hoạt động kết nối giao thương, hơn 14 hội thảo chuyên đề cũng sẽ được tổ chức để hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may tiếp cận xu hướng, chiến lược tiếp cận thị trường, công nghệ dệt và vải không dệt, các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững…

Được biết, triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 28-2 đến 1-3-2024.

ÁI VÂN