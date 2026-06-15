786 đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Tại họp báo, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 25-6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Phiên trọng thể được tổ chức lúc 8 giờ ngày 25-6 và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các nền tảng số của Đoàn.

Tham dự đại hội có 786 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Trong đó có 312 đại biểu nữ, chiếm 39,7%; 144 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm 18,32%. Đại biểu trẻ tuổi nhất là Trương Nguyễn An Nhiên, sinh ngày 24-4-2010, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế.

Đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông tin về đại hội tại họp báo, sáng 15-6

Với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, nhiệm kỳ mới đặt mục tiêu hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh, tri thức, sức khỏe và bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng và lực lượng xung kích cách mạng.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII sẽ tập trung vào 3 nội dung trọng tâm gồm: tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2026 - 2031; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Đại hội dự kiến xác định 5 nhiệm vụ đột phá gồm: đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp mô hình tổ chức mới; hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ; khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tư nhân; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín, gần thanh niên và sát cơ sở; nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp.

Về nhân sự, theo đề xuất, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII sẽ có 123 ủy viên, giảm 22 người so với nhiệm kỳ trước; Ban Thường vụ Trung ương Đoàn dự kiến có 26 ủy viên, giảm 7 người; Ban Bí thư gồm 5 người, giảm 2 người; Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn có 17 ủy viên, giảm 2 người.

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