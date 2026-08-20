Công an xác minh nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Đại Cồ Việt

Chiều 20-8, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau trên phố Đại Cồ Việt, Hà Nội, khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khuya 19-8, trong thời điểm nhiều người xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy một nhóm thanh niên gồm nhiều nam và nữ dùng hung khí lao vào ẩu đả ngay giữa phố Đại Cồ Việt (phường Bạch Mai). Cuộc hỗn chiến diễn ra căng thẳng, khiến những người chứng kiến hoảng sợ.

Hình ảnh nhiều thanh niên ẩu đả trên phố Đại Cổ Việt. Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip sau khi được đăng tải nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành động gây mất an ninh, trật tự và đe dọa an toàn của người đi đường.

Trước vụ việc trên, Công an phường Bạch Mai đang khẩn trương xác minh làm rõ những người liên quan và nguyên nhân dẫn đến vụ hỗn chiến.

TIẾN CƯỜNG