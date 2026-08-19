Tìm chủ xe máy liên quan vụ chém người ở nhà trọ

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại một dãy nhà trọ và phát thông báo tìm chủ chiếc xe Exciter liên quan.

Ngày 19-8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phát thông báo tìm chủ sở hữu xe mô tô mang biển kiểm soát 59S2-902.32.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18-1-2026, ông Đ.V.M. (ngụ TPHCM) đang nghỉ tại phòng trọ số 01 (nhà trọ số 63 Trần Xuân Độ, phường Vũng Tàu) thì nghe tiếng cãi vã, chửi bới ở khu vực trước phòng số 10.

Khi ra kiểm tra, ông M. phát hiện Bùi Hưng Lợi (ở phòng số 09 cùng dãy) đang chửi bới anh N.V.P. (người thuê trọ) nên vào can ngăn. Lợi liền chạy về phòng trọ của mình lấy một cây mã tấu quay lại tấn công anh P.

Thấy vậy, ông M. dùng cây tre dài khoảng 2m dựng ở hành lang đỡ nhát chém để bảo vệ anh P. Ngay sau đó, Lợi dùng mã tấu chém trúng ông M., gây thương tích ở cổ tay trái và bàn tay phải.

Công an đang tìm chủ sở hữu chiếc xe máy hiệu Exciter liên quan đến vụ án. Ảnh: CA

Sau đó, Lợi cầm theo hung khí, điều khiển xe mô tô hiệu Yamaha Exciter biển kiểm soát 59S2-902.32 tẩu thoát khỏi hiện trường. Công an đã bắt, khởi tố Lợi về hành vi cố ý gây thương tích. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tạm giữ chiếc xe nói trên.

Cơ quan công an đề nghị ai là chủ sở hữu phương tiện liên hệ Công an phường Vũng Tàu (gặp cán bộ thụ lý Lương Quốc Hoàn, số điện thoại: 02543852264) để làm việc. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát thông báo, nếu không có người đến làm việc và nhận lại tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ xử lý phương tiện trên theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TÂN