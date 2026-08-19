Tự gây thương tích trên livestream để câu view, chủ tài khoản TikTok bị công an mời làm việc

Ngày 19-8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM phối hợp Công an phường Tân Hưng mời D.H.P. (sinh năm 2003, ngụ phường Tân Hưng), chủ tài khoản TikTok “Li Minh Hô Quận 7”, làm việc về hành vi tạo dựng nội dung phản cảm, nguy hiểm trên livestream.

Trước đó, tối 10-8, D.H.P. livestream trên TikTok tại nhà riêng, tham gia “PK” (thách đấu nhận quà ảo) với một tài khoản khác. Theo quy ước, bên nhận được ít quà hơn từ người xem phải chịu hình phạt do đối thủ đưa ra.

Sau khi thua, P. thực hiện hình phạt nguy hiểm, đặt nhiều mảnh vỡ sắc nhọn lên đùi rồi dùng vật cứng tác động mạnh. Thời điểm này, phiên livestream ghi nhận khoảng 48.000-63.000 người theo dõi.

Ngay trong buổi phát trực tiếp, P. quy đổi số quà tặng nhận được từ người xem thành tiền mặt và rút về tài khoản ngân hàng cá nhân.

Công an lập hồ sơ, xử lý với P. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, D.H.P. khai thực hiện hành vi trên nhằm “câu view”, tăng tương tác để thu lợi từ tiền ủng hộ (donate) của người xem. Sau khi làm việc với cơ quan công an, P. nhận thức hành vi sai phạm và cam kết không tái phạm việc đăng tải, chia sẻ nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Công an TPHCM cảnh báo tình trạng bất chấp an toàn cá nhân để đổi lấy quà ảo, thu lợi trên không gian mạng. Những nội dung tiêu cực, phản cảm có thể gây ảnh hưởng đến người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không cổ xúy, chia sẻ hoặc tặng quà cho các tài khoản phát sóng nội dung tiêu cực, phản cảm; đồng thời đề nghị gia đình tăng cường giám sát, định hướng việc sử dụng mạng xã hội của con em.

Hiện cơ quan công an đang lập hồ sơ xử lý hành vi của P. theo Điểm c, Khoản 1, Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP. Theo nội dung được cơ quan công an dẫn chiếu, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng.

NGUYỄN TÂN