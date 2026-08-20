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Bắt đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 559 tỷ đồng

Lấy tài khoản cá độ từ Campuchia rồi chia nhỏ qua nhiều cấp trung gian, đường dây cờ bạc trực tuyến giao dịch hơn 559 tỷ đồng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM triệt phá.

Bắt đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 559 tỷ đồng

Ngày 20-8, Phòng Tham mưu (PV01), Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) vừa triệt phá đường dây cờ bạc trực tuyến quy mô lớn. Bước đầu xác định, tổng giá trị giao dịch qua các tài khoản ngân hàng liên quan đường dây này lên đến hơn 559 tỷ đồng.

Đây là kết quả của việc chủ động thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về tăng cường đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Trước đó, Phòng PC02 phát hiện một nhóm người có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các website cá cược trực tuyến, sử dụng nhiều tài khoản để phân phối cho người tham gia.

Tháng 6-2026, Phòng PC02 xác lập Chuyên án tập trung lực lượng đấu tranh. Đến tháng 7-2026, Ban Chuyên án đồng loạt triển khai các tổ công tác truy xét các đối tượng quản lý, điều hành các “trang banh”.

Cơ quan Công an triệu tập 50 cá nhân, thu giữ 50 điện thoại di động, 3 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.

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Công an TPHCM đã khởi tố 6 vụ án hình sự, khởi tố và tạm giam 40 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Ảnh: CA

Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây được tổ chức thành nhiều nhóm, nhiều cấp trung gian. Trong đó nổi lên các nhánh do Phạm Lê Đông, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Văn Lợi, Đỗ Hoàng Thiện, Lê Hoàng Anh Kiệt, Đoàn Chính Thuần, Hồ Văn Dũng, Nguyễn Thành Nguyên, Phạm Văn Kiệt, Lê Phi Hoàng, Đoàn Tấn Vũ và một số đối tượng khác tham gia điều hành, tổ chức hoặc trực tiếp cá cược.

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Cơ quan điều tra lấy lời khai, sàng lọc vai trò của từng người liên quan đến đường dây. Ảnh: CA

Các đối tượng liên lạc chủ yếu qua ứng dụng trực tuyến, mạng xã hội và phân chia tài khoản cá cược qua nhiều tầng nhằm mở rộng mạng lưới, gây khó khăn cho công tác điều tra. Một số tài khoản cá cược được các đối tượng khai nhận lấy từ các đầu mối tại Campuchia, sau đó chia nhỏ cho cấp dưới.

Ngoài đặt cược trên website, nhiều đối tượng còn nhận cược riêng qua ứng dụng nhắn tin với số tiền hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi trận.

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Tang vật, tài liệu bị cơ quan CSĐT Công an TPHCM thu giữ. Ảnh: CA

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố 6 vụ án hình sự, khởi tố và tạm giam 40 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Vụ án đang được mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan, làm rõ nguồn cung cấp tài khoản, dòng tiền giao dịch và các đầu mối để xử lý nghiêm.

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NGUYỄN TÂN

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