9 tháng, TP Hải Phòng đạt 3 tỷ USD thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Chiều 5-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tháng 10-2023. Tại đây, đại diện UBND TP Hải Phòng đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng 2023.

Theo đó, 9 tháng năm 2023, địa phương này có sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,08% so với cùng kỳ năm 2022, thấp hơn kế hoạch cả năm, gấp 2,4 lần cả nước, cao thứ 3 cả nước sau các tỉnh Hậu Giang tăng 13,3% và Bắc Giang tăng 12,25%.

Trong khi đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 12% so với cùng kỳ năm 2022. Kế hoạch là 15%, đứng thứ 7/63 tỉnh, thành phố. Tổng thu ngân sách đạt trên 65.300 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 21.800 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 41.900 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 134.000 tỷ đồng, tăng trên 12% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 20,6 tỷ USD, tăng gần 0,6% so với cùng kỳ. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt trên 112 triệu tấn. Số lượng khách du lịch đạt gần 6,2 triệu lượt, tăng trên 13% so với cùng kỳ năm 2022. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt trên 3 tỷ USD, tăng trên 140% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo đại diện UBND TP Hải Phòng, trong 9 tháng đã giải quyết việc làm cho trên 44.000 lượt lao động, tăng trên 5% so với cùng kỳ. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 86,3%, trong đó có chứng chỉ từ 3 tháng trở lên đạt 37,7%.

Theo thông tin tại hội nghị, TP Hải Phòng đang triển khai xây dựng các đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng, đô thị cục bộ; tập trung hoàn thiện hồ sơ quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến nay đã hoàn thành và đang chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Địa phương này cũng đã tiến hành khởi công nhiều dự án, công trình, trong đó đặc biệt là Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm.

Đặc biệt, tập trung triển khai xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ và xây dựng nhà trong kế hoạch thực hiện xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, giai đoạn 2021-2030.

UBND TP Hải Phòng cũng thông tin, hiện nay địa phương đang tiếp tục triển khai xây dựng các đề án, như đề án thành lập thành phố thuộc thành phố tại huyện Thủy Nguyên và chuyển huyện An Dương thành đơn vị hành chính cấp quận; đề án tổ chức chính quyền đô thị thành phố.