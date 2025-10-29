98% hộ kinh doanh trong cả nước đã thực hiện kê khai thuế điện tử

Thông tin trên được đại diện Cục Thuế (Bộ Tài chính) cung cấp tại hội thảo trực tuyến lấy ý kiến góp ý cho dự thảo nghị định và thông tư về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Cục Thuế tổ chức mới đây.

Theo ông Đặng Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế, việc ban hành nghị định riêng về quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh là yêu cầu tất yếu, vừa để cụ thể hóa các chủ trương lớn, vừa để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và khả thi trong tổ chức thực hiện. Đây là chính sách lớn, có tác động sâu rộng đến hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước, liên quan trực tiếp đến công tác quản lý thuế, nguồn thu ngân sách và môi trường kinh doanh.

Thời gian qua, công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện cả nước có khoảng 3,6 triệu hộ kinh doanh, trong đó 1,3 triệu hộ có doanh thu trên ngưỡng chịu thuế, chiếm gần 60%. Trong đó, thu từ khu vực hộ kinh doanh năm 2024 đạt gần 26.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2023; thu trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 17.100 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến góp ý cho dự thảo nghị định và thông tư về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Công tác chuyển đổi số ngành thuế cũng đạt nhiều kết quả tích cực, với 98% hộ kinh doanh thực hiện kê khai thuế điện tử; hơn 110.000 hộ sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, trong đó có trên 20.000 hộ khoán tự nguyện tham gia; đã có gần 14.000 hộ khoán chuyển sang kê khai và gần 1.500 hộ chuyển đổi thành doanh nghiệp chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025.

Theo đại diện Cục Thuế, trên cơ sở kết quả đạt được đó, mục tiêu của nghị định là tạo cơ chế quản lý thuế phù hợp với từng nhóm hộ kinh doanh, đảm bảo công bằng nghĩa vụ thuế giữa hộ và doanh nghiệp; khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh tiềm năng thành doanh nghiệp, mở rộng khu vực kinh tế chính thức; hiện đại hóa công tác quản lý thuế, dựa trên nền tảng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và quản lý rủi ro thông minh.

Đại diện các ban, đơn vị nghiệp vụ của Cục Thuế trình bày và tham gia ý kiến vào những nội dung trọng tâm của dự thảo

Tại hội thảo, đại diện các ban, đơn vị nghiệp vụ của Cục Thuế đã trình bày và tham gia ý kiến vào những nội dung trọng tâm của dự thảo nghị định về quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh và dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện.

Trên cơ sở các nội dung cơ bản của các dự thảo, lãnh đạo các thuế tỉnh, thành phố đã trao đổi những nội dung quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh và đưa ra những nội dung vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn để thảo luận rút kinh nghiệm trong quá trình dự thảo Nghị định.

Đồng thời, đơn vị chủ trì soạn thảo sẽ tiếp thu toàn diện các ý kiến, kinh nghiệm, sáng kiến và những phản ánh từ thực tế quản lý tại các thuế tỉnh, thành phố và thuế cơ sở để điều chỉnh, bổ sung quy định vào dự thảo cho phù hợp.

LƯU THỦY