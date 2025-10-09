Cục Thuế phản hồi thắc mắc về cách lập hóa đơn dịch vụ không thuộc nhóm quy ước

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có phản hồi chính thức về thắc mắc về thời điểm lập hóa đơn đối với các dịch vụ không nằm trong danh mục được phép “lập hóa đơn theo kỳ quy ước”.

Cụ thể, Cục Thuế vừa có văn bản trả lời kiến nghị của bà Phạm Thị Thu Yến (mã số kiến nghị 1753369326956) gửi qua Hệ thống xử lý phản ánh kiến nghị của Bộ Tư pháp. Nội dung phản ánh xoay quanh việc xác định thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ (và lập hóa đơn) đối với các loại hình dịch vụ không được liệt kê tại điểm a, khoản 4, điều 9, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

Theo bà Phạm Thị Thu Yến, thực tế nhiều doanh nghiệp đang hiểu rằng chỉ các dịch vụ được liệt kê tại điểm a, khoản 4, Điều 9 mới được quyền thỏa thuận "kỳ quy ước" để làm căn cứ tính lượng dịch vụ cung cấp. Với các dịch vụ không nằm trong danh mục này, nếu thực hiện theo thời hạn tháng, doanh nghiệp buộc phải lập hóa đơn vào ngày cuối cùng của mỗi tháng dương lịch, thay vì theo thời điểm hoàn thành chu kỳ cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận với khách hàng.

Ví dụ được nêu: dịch vụ cho thuê căn hộ bắt đầu từ ngày 25-6-2025, thanh toán theo tháng, thì doanh nghiệp phải lập hóa đơn vào ngày 30-6-2025 và 31-7-2025, chứ không phải ngày 24-7-2025 (thời điểm kết thúc chu kỳ thuê 1 tháng).

Trả lời kiến nghị này, Cục Thuế viện dẫn quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm b, khoản 6, Điều 1 Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

Theo đó: “Đối với các trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần có thời gian đối soát số liệu giữa doanh nghiệp và khách hàng... như: dịch vụ hàng không, điện, viễn thông, logistics, công nghệ thông tin, ngân hàng (trừ hoạt động cho vay), chứng khoán, thương mại điện tử, bưu chính, truyền hình, xổ số điện toán, thu phí đường bộ... thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên, nhưng chậm nhất không quá ngày 7 của tháng sau hoặc 7 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa bên bán và bên mua”.

Cùng với đó, khoản 1, Điều 6 Thông tư 32/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng hướng dẫn cụ thể rằng các dịch vụ “phát sinh thường xuyên, cần thời gian đối soát số liệu" được lập hóa đơn theo quy định trên gồm: dịch vụ tài chính, ngân hàng, chứng khoán; dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp; dịch vụ của sở giao dịch hàng hóa; dịch vụ thông tin tín dụng; dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi (đối với khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức).

Từ các căn cứ nêu trên, Cục Thuế khẳng định, chỉ các dịch vụ thuộc nhóm quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 1 Nghị định 70/2025/NĐ-CP và khoản 1, Điều 6 Thông tư 32/2025/TT-BTC mới được phép lập hóa đơn theo kỳ quy ước, tức là có thể căn cứ vào thỏa thuận giữa các bên về chu kỳ tính lượng dịch vụ cung cấp (kỳ tháng, kỳ quý…) và lập hóa đơn chậm nhất 7 ngày sau khi kết thúc kỳ đối soát.

Đối với các dịch vụ không thuộc nhóm này, doanh nghiệp phải lập hóa đơn ngay khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc khi kết thúc mỗi kỳ thanh toán theo thỏa thuận, đảm bảo đúng quy định về thời điểm lập hóa đơn.

LƯU THỦY