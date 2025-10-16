Cục Thuế cảnh báo rủi ro khi đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có văn bản trả lời người nộp thuế liên quan đến kiến nghị về cảnh báo rủi ro khi thực hiện thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu 01/ĐKTĐHĐĐT.

Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 15 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11, Điều 1 Nghị định số 70/2025/NĐ-CP) và theo tiêu chí rủi ro do Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 32/2025/TT-BTC, pháp luật không quy định việc cá nhân là người đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp đang hoạt động bình thường, không có hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ và không thuộc diện rủi ro, bị từ chối đăng ký hoặc thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.

Tuy nhiên, trong trường hợp người đại diện theo pháp luật, đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân đã từng, hoặc đang là người đại diện theo pháp luật, đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân khác mà có một trong các dấu hiệu bất thường thì người nộp thuế được xác định là rủi ro cao về thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Các dấu hiệu bao gồm: mã số thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh; người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế; người nộp thuế tạm ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế; người nộp thuế có hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ.

Trong các trường hợp này, cơ quan thuế có quyền ban hành thông báo yêu cầu giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu, hoặc thực hiện xác minh hoạt động thực tế tại địa chỉ đã đăng ký của người nộp thuế để có căn cứ giải quyết hồ sơ đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

Cục Thuế cũng cho biết, do trong nội dung đơn phản ánh kiến nghị, người gửi không cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ hoặc thông tin về doanh nghiệp, mã số thuế, nên cơ quan thuế không thể kiểm tra, xác minh được tình trạng đăng ký hoặc sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp được phản ánh.

Để được hướng dẫn chi tiết, người nộp thuế cần liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được xem xét, giải đáp cụ thể các vướng mắc trong quá trình đăng ký hoặc thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.

LƯU THỦY