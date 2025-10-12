Cục Thuế: Doanh nghiệp, doanh nhân là đối tác đồng hành phát triển

Nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 – 13-10-2025), thay mặt ngành thuế Việt Nam, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đã gửi thư chúc mừng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Trong thư, Cục trưởng Mai Xuân Thành gửi lời chúc mừng nồng nhiệt, lời tri ân sâu sắc và lời chúc sức khỏe, thành công, thịnh vượng nhất tới các doanh nghiệp, doanh nhân.

Cục trưởng khẳng định, ngành thuế trân trọng ghi nhận, tri ân và đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân với ý thức tuân thủ pháp luật và tinh thần nỗ lực, vượt khó, luôn tiên phong trong đổi mới sáng tạo, thích ứng linh hoạt với biến động thị trường đã đóng góp to lớn vào ngân sách nhà nước để góp phần xây dựng những công trình phúc lợi như trường học, bệnh viện, đường sá, củng cố quốc phòng an ninh, phát triển giáo dục, y tế và thực hiện an sinh xã hội, đem lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân và thể hiện trách nhiệm và niềm tự hào cao cả với Tổ quốc.

“Với phương châm “đồng hành - minh bạch - chuyên nghiệp - đổi mới - phục vụ”, ngành thuế luôn xác định người nộp thuế là trung tâm phục vụ, là đối tác đồng hành phát triển để không ngừng cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, tăng cường ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới môi trường thuế công bằng, thuận lợi và thân thiện cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam”, Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh.

Đồng thời cam kết, ngành thuế sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và cùng nhau xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại, hội nhập trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Cuối thư, Cục trưởng Mai Xuân Thành gửi lời chúc cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công và khẳng định mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị thế tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên con đường hội nhập, phát triển thịnh vượng cùng đất nước.

LƯU THỦY