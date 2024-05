Acecook Việt Nam đồng hành cùng hội thảo “An toàn thực phẩm và dinh dưỡng đúng cách”

Công ty cổ phần Acecook Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Cục An toàn Thực phẩm, Hội Liên hiệp phụ nữ tại 8 tỉnh trên toàn quốc tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề: “An toàn thực phẩm và dinh dưỡng đúng cách”.

Hội thảo diễn ra tại TP Hà Nội ngày 11-5-2024

Chuỗi hội thảo được tổ chức với mục đích nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cho hội viên Hội phụ nữ Việt Nam, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về lối sống khỏe, lành mạnh, khoa học và cân bằng. Hội thảo diễn ra tại 8 tỉnh, thành phố trên cả nước (Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Dương, Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh) từ tháng 5 đến cuối tháng 6-2024, dự kiến thu hút hơn 2.000 hội viên phụ nữ tham dự.

Nội dung chính của chuỗi hội thảo chủ yếu xoay quanh các kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm và cân bằng dinh dưỡng được chia sẻ trực tiếp bởi các chuyên gia uy tín. Theo đó, được thể hiện qua 4 phần, bao gồm: thứ nhất là nâng cao kiến thức về lựa chọn thực phẩm an toàn, bảo quản thực phẩm đúng cách và chế biến thực phẩm hợp vệ sinh; thứ hai là cung cấp thông tin về nhu cầu các chất dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày; thứ ba là chia sẻ bí quyết dinh dưỡng qua công thức dinh dưỡng 4-5-1; và thứ tư là giải đáp những hiểu lầm thường gặp về thực phẩm và dinh dưỡng.

Tại Hội thảo, chuyên gia của Cục An toàn thực phẩm đã chia sẻ về thực trạng an toàn thực phẩm tại Việt Nam, vai trò của của an toàn thực phẩm đối với sức khỏe, sự phát triển kinh tế xã hội và cộng đồng. Bên cạnh đó, Thầy thuốc nhân dân -PGS-TS Lê Bạch Mai - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc Gia đã cung cấp và chia sẻ các thông tin về dinh dưỡng hợp lý cho từng độ tuổi trong bữa ăn hàng ngày, phân tích về những hiểu lầm liên quan tới thực phẩm và dinh dưỡng mà số đông thường gặp phải, như kiêng tinh bột, chất béo, tẩy chay thực phẩm vì tin đồn chưa chính xác…

Đại diện Công ty Acecook Việt Nam chia sẻ: “Là một doanh nghiệp đề cao trách nhiệm xã hội, sự đồng hành cùng Cục An toàn thực phẩm và Hội liên hiệp phụ nữ 8 tỉnh tổ chức chuỗi hội thảo này, với chúng tôi rất ý nghĩa. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực để thể hiện sự tích cực của Acecook Việt Nam trong việc truyền thông nâng cao ý thức dinh dưỡng cho cộng đồng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của công ty, cũng như phát huy giá trị cốt lõi 3 Happy của công ty – Happy Consumers, Happy Society, Happy Employees.”

BÌNH THANH