ADB tiếp sức y tế cơ sở vùng khó khăn

Ngày 15-9, tại khách sạn Bom Bo (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai), Bộ Y tế phối hợp Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn - một trong những dự án y tế quan trọng nhất giai đoạn 2019-2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn, cùng lãnh đạo ngành y tế 15 tỉnh hưởng lợi từ chương trình.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai (bên phải) tặng hoa chúc mừng hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: “Y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống y tế quốc gia, là tuyến đầu tiếp cận người dân. Đầu tư cho y tế cơ sở chính là đầu tư cho sức khỏe toàn dân”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị mở ra hướng đi mang tính đột phá cho ngành y: tái cơ cấu hệ thống y tế theo mô hình hai cấp; xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử từ khi sinh ra đến khi qua đời; tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí và tiến tới miễn viện phí toàn dân.

Đây là bước tiến mang tính cách mạng nhằm giảm tải tuyến trên và đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân.

Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai trình bày kết quả thực hiện chương trình ADB tại tỉnh

Dự án ADB được triển khai từ năm 2019 tại 15 tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, với tổng vốn đầu tư lên tới 110,6 triệu USD (gồm 88,6 triệu USD vốn vay, 12 triệu USD viện trợ không hoàn lại và 10 triệu USD vốn đối ứng trong nước).

Tính đến nay, chương trình đã đạt nhiều kết quả ấn tượng: hoàn thành xây mới 166/273 trạm y tế, sửa chữa nâng cấp 211/277 trạm, trang bị thiết bị y tế cho 354 trạm – giúp cải thiện đáng kể điều kiện làm việc cho cán bộ y tế và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tuyến cơ sở.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân có nhiều đóng góp thực hiện chương trình ADB

Đồng Nai - một trong những địa phương hưởng lợi - đã xây mới 20 trạm y tế, sửa chữa 25 trạm, đồng thời đầu tư trang thiết bị hiện đại, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ khám chữa bệnh tại cơ sở.

Chương trình cũng chú trọng đào tạo nhân lực, với hàng loạt khóa tập huấn chuyên sâu cho gần 900 cán bộ y tế về y học gia đình, quản lý bệnh không lây nhiễm, sàng lọc ung thư và phòng chống dịch bệnh. Hơn 4.300 người dân tại Tuyên Quang, Sóc Trăng (trước đây) đã được khám sàng lọc miễn phí – minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chương trình.

Các bên ký cam kết thực hiện chương trình ADB

Về tiến độ giải ngân, chương trình đã giải ngân 1.460 tỷ đồng vốn vay ODA (đạt 72% kế hoạch) và gần 169 tỷ đồng vốn đối ứng từ các địa phương. Dự kiến đến cuối năm 2025, chương trình sẽ đạt khoảng 91% mục tiêu đề ra.

Với những kết quả đạt được và cam kết từ các bên, chương trình ADB không chỉ góp phần nâng tầm y tế cơ sở, mà còn khẳng định vai trò chiến lược của y tế cộng đồng trong giai đoạn phát triển mới.

BÙI LIÊM