Nỗ lực thay đổi nhận thức và hành vi chăm sóc sức khỏe của người dân

Sáng ngày 13-12, tại Hà Nội, Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam đã tổ chức sự kiện “Sống khỏe mỗi ngày - Vì một Việt Nam thật khỏe 2025”, chương trình khám cộng đồng lớn nhất tại Thủ đô trong năm nay với sự tham gia của hơn 100 bác sĩ và kỹ thuật viên đến từ 16 bệnh viện lớn.

Đông đảo người dân được khám miễn phí tại sự kiện “Sống khỏe mỗi ngày - Vì một Việt Nam thật khỏe 2025” ngày 13-12 tại Hà Nội

Tại sự kiện, đông đảo người dân được khám miễn phí như: tầm soát vi khuẩn HP - yếu tố nguy cơ hàng đầu gây các bệnh lý dạ dày, sàng lọc ung thư đường tiêu hóa đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường.

Chương trình còn triển khai nhiều hạng mục khám và cận lâm sàng

Bên cạnh đó, chương trình còn triển khai nhiều hạng mục khám và cận lâm sàng như: khám nội tổng quát, khám chuyên khoa, siêu âm bụng tổng quát, điện tim, X-quang phổi, xét nghiệm đường huyết, mỡ máu, axit uric… Việc ứng dụng AI trong hỗ trợ chẩn đoán giúp nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian chờ đợi và mang lại trải nghiệm khám hiện đại cho người dân.

Theo Thạc sĩ, Dược sĩ Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam, qua nhiều năm triển khai, chương trình không chỉ dừng lại ở hoạt động khám sàng lọc mà còn góp phần thay đổi nhận thức và hành vi chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc biệt là ý thức khám sức khỏe định kỳ hàng năm và điều chỉnh lối sống lành mạnh.

Nhiều người dân tham gia chương trình chia sẻ, nhờ được phát hiện sớm các rối loạn tiêu hóa, tiền tiểu đường, men gan cao…, họ đã kịp thời thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt và theo dõi y tế phù hợp, từ đó cải thiện rõ rệt tình trạng sức khỏe.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức đã trao 100 triệu đồng ủng hộ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Đồng thời, chương trình trao tặng Thành đoàn Hà Nội 1.000 suất thuốc và vật tư y tế, hơn 30 triệu đồng trang thiết bị y tế cùng nhiều phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình trao tặng Thành đoàn Hà Nội 1.000 suất thuốc và vật tư y tế, hơn 30 triệu đồng trang thiết bị y tế

Ban tổ chức đã trao 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Chương trình trao tặng nhiều phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Sau Hà Nội, chương trình “Sống khỏe mỗi ngày - Vì một Việt Nam thật khỏe 2025” sẽ tiếp tục đến với TPHCM, mang đến hơn 3.000 suất khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Bên cạnh các ngày hội khám sức khỏe, chiến dịch còn bao gồm chuỗi hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe tại các trung tâm thương mại lớn, tăng cường quảng bá việc sử dụng AI y tế cho sàng lọc ban đầu, các sáng kiến khuyến khích thói quen ăn uống an toàn.

BÍCH QUYÊN