Cần Thơ: Khai trương phòng khám áp dụng công nghệ hiện đại

Ngày 8-12, tại TP Cần Thơ, Phòng khám Đa khoa Rebalance chính thức khai trương và đi vào hoạt động.

Đây là mô hình phòng khám áp dụng khoa học công nghệ hiện đại vào toàn bộ quy trình khám – trị liệu để khám chữa bệnh, đồng thời giúp người dân khôi phục và duy trì trạng thái cân bằng tự nhiên của cơ thể.

Nghi thức cắt băng khai trương

Bác sĩ CKI. Huỳnh Võ Anh Huân, Giám đốc Phòng khám Đa khoa Rebalance, cho biết, Rebalance Rebalance đầu tư công nghệ vào toàn bộ quy trình khám – trị liệu, từ hệ thống đánh giá vận động, thiết bị trị liệu đến phần mềm theo dõi tiến triển từng bệnh nhân. Nhờ đó, phác đồ trở nên chính xác, phù hợp và dễ kiểm soát hơn.

Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ vào khám chữa bệnh giúp quá trình điều trị minh bạch, khoa học, an toàn và tiết kiệm thời gian. Người bệnh có thể quan sát rõ ràng sự cải thiện về sức khoẻ của mình qua từng giai đoạn.

Rebalance đầu tư công nghệ vào toàn bộ quy trình khám – trị liệu

“Rebalance định hướng vận hành xoay quanh triết lý “khôi phục – tái lập – duy trì sự cân bằng tự nhiên” của cơ thể. Chúng tôi mong muốn mỗi người đến Rebalance đều cảm nhận được sự lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ đúng lúc. Sự hài lòng của người dân là thước đo quan trọng nhất đối với chúng tôi” - Bác sĩ Huân nói.

Với cơ sở vật chất hiện đại, không gian khám chữa bệnh thân thiện, trang thiết bị tiên tiến, đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn… Rebalance kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào việc nâng cao sức khỏe cộng đồng tại TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL.

BÙI NGUYÊN