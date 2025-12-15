Việt Nam có vaccine bảo vệ phổi cho người cao tuổi

Ngày 15-12, VNVC cho biết, vừa đưa vaccine phòng virus hợp bào hô hấp (RSV) công nghệ mới về Việt Nam, tiêm chủng rộng rãi cho người dân.

Người dân tiêm vaccine phòng virus hợp bào hô hấp

Đây là hoạt động hiện thực hoá mối quan hệ hợp tác y tế chiến lược giữa Việt Nam và Anh sau hai tháng ký kết nâng tầm hợp tác chiến lược giữa Hệ thống Tiêm chủng VNVC và Tập đoàn dược phẩm GSK.

Theo BS-CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, vaccine RSV của GSK được nghiên cứu phát triển chuyên biệt cho người cao tuổi dựa trên nền tảng vaccine protein tái tổ hợp kết hợp hệ bổ trợ tiên tiến. Vaccine có thể tạo đáp ứng miễn dịch ở mức cao tối đa, giúp nhận diện virus sớm và chính xác hơn, từ đó phòng bệnh hiệu quả và bền vững ngay cả ở người có sức khoẻ yếu, cao tuổi hoặc có bệnh nền.

“Vaccine RSV có lịch tiêm một liều cho người từ 60 tuổi trở lên với hiệu lực bảo vệ cao tối đa và kéo dài, do đó có thể được xem là giải pháp đơn giản và hiệu quả, tiết kiệm nhất cho người cao tuổi”, BS-CK1 Bạch Thị Chính thông tin.

Virus hợp bào hô hấp - RSV gây gánh nặng bệnh tật rất lớn ở người cao tuổi. Ước tính năm 2019, RSV khiến hơn 470.000 ca nhập viện và khoảng 33.000 ca tử vong nội viện ở nhóm từ 60 tuổi trở lên tại các quốc gia có thu nhập cao. Tại Việt Nam, trong vòng 5 năm, RSV được ước tính gây khoảng 4,6 triệu ca nhiễm, 200.000 ca nhập viện và 18.000 trường hợp tử vong ở người trên 60 tuổi.

THÀNH SƠN