Sản phụ được ghép nối bàn tay đã sinh đôi an toàn

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (phường Phú Lợi, TPHCM), ngày 8-12, sản phụ Lê Ngọc P., người từng được ghép nối bàn tay đứt lìa đã sinh con an toàn.

Sản phụ mang thai 36 tuần chuyển dạ, được sinh mổ cặp song sinh nam nặng 2.300g và 2.450g. Hai bé chào đời khỏe mạnh, phản xạ tốt, tình trạng tổng quát ổn định.

Bác sĩ Võ Thái Trung, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa Bình Dương chia sẻ: "Sau khi sinh con, sản phụ rất hạnh phúc, cười tít mắt. Mẹ của sản phụ vỡ òa cảm xúc, bật khóc. Chúng tôi giữ tròn lời hứa. Đây là kết quả của tất cả mọi người cùng góp sức".

Tháng 9-2025, bệnh nhân Lê Ngọc P. nhập viện trong tình trạng dập nát 1/3 dưới cẳng tay và đứt lìa hoàn toàn bàn tay phải do tai nạn lao động. Nhằm bảo tồn tối đa mô sống, ê-kíp phẫu thuật Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã áp dụng kỹ thuật ghép nuôi tạm bàn tay vào cẳng chân phải để duy trì tưới máu trong gần hai tháng – một giải pháp đòi hỏi trình độ vi phẫu cao, sự theo dõi chặt chẽ và phối hợp liên tục giữa các chuyên khoa, đặc biệt khi bệnh nhân mang song thai.

Ngày 28-11, các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật kéo dài hơn 12 giờ để tách bàn tay khỏi vị trí ghép nuôi tạm và nối lại vào vị trí giải phẫu cũ. Ê-kíp đã tái lập hoàn chỉnh hệ thống mạch máu, thần kinh và gân cơ với độ tinh vi cao, góp phần phục hồi bàn tay và bảo toàn chức năng chi thể cho bệnh nhân.

