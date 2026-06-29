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Agribank Chi nhánh Vũng Tàu tổ chức bốc thăm trúng thưởng chương trình “Tích lũy gặp may – Khởi hành xanh ngay”

Ngày 27-6-2026, Agribank Chi nhánh Vũng Tàu tổ chức Lễ bốc thăm trúng thưởng chương trình huy động tiết kiệm dự thưởng “Tích lũy gặp may – Khởi hành xanh ngay”, khép lại chương trình khuyến mại được triển khai từ ngày 20-3 đến 12-6-2026.

Đại diện khách hàng thực hiện bốc thăm tại chương trình
Đại diện khách hàng thực hiện bốc thăm tại chương trình

Chương trình kết thúc sớm hơn kế hoạch do Chi nhánh đã phát hành hết 50.000 phiếu dự thưởng. Sau gần 3 tháng triển khai, chương trình thu hút 1.837 khách hàng tham gia với 2.098 tài khoản tiết kiệm được mở mới. Tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 814 tỷ đồng, hoàn thành 163% kế hoạch. Trong tổng số 50.000 phiếu dự thưởng phát hành, có 49.860 phiếu hợp lệ, đạt tỷ lệ 99,72%, thể hiện sự chuẩn bị chặt chẽ và công tác tổ chức hiệu quả. Lễ bốc thăm xác định chủ nhân của 116 giải thưởng với tổng giá trị hơn 420 triệu đồng, gồm 01 xe ô tô điện VinFast VF3 Plus, 01 xe máy điện VinFast Feliz, 01 xe máy điện VinFast Evo Grand cùng nhiều giải thưởng tiền mặt được chuyển trực tiếp vào tài khoản khách hàng.

Thành công của chương trình tiếp tục khẳng định uy tín, sức hút của Agribank Chi nhánh Vũng Tàu, đồng thời thể hiện cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng thông qua các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mại thiết thực, góp phần lan tỏa lối sống xanh và phát triển bền vững.

NHƯ NGỌC

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