Kính gửi Quý khách hàng!

Căn cứ Công văn số 2516/KV1-QLGS2 ngày 03 tháng 6 năm 2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Khu vực 1 về việc chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Hà Nội của Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam.

Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Chi nhánh Hà Nội như sau:

1. Tên chi nhánh:

- Tên tiếng Việt: Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

- Tên tiếng Anh: Shinhan Vietnam Finance Company Limited – Ha Noi Branch

2. Địa điểm cũ: Tầng 1 (P101), tầng 6 (P601), tầng 7 (P701) và tầng 9 số 39A, Phố Ngô Quyền, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

3. Địa điểm mới: Tầng 1 (P101), tầng 6 (P601) và tầng 9 số 39A, phố Ngô Quyền, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng. Công ty sẽ tiếp tục phục vụ Quý khách hàng với đa dạng sản phẩm và chuẩn mực chất lượng dịch vụ mà Quý khách hàng đã luôn mong đợi và hài lòng với Công ty.

Trân trọng!

Công ty Tài chính TNHH Một Thành viên Shinhan Việt Nam