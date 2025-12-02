AI đang tăng tốc vượt dự đoán của chính người tạo ra

Chiều 2-12, tại Hà Nội diễn ra tọa đàm “AI vì nhân loại: Đạo đức và an toàn AI trong kỷ nguyên mới”, quy tụ các nhà khoa học, chính trị gia và nhà phát minh cùng bàn về tương lai phát triển AI có trách nhiệm, nhân văn.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho biết, Việt Nam nhất quán theo đuổi triết lý “mở”: chuẩn mở, dữ liệu mở, mã nguồn mở, con đường để tiếp nhận tri thức toàn cầu và phát triển Make in Vietnam, đồng thời bảo đảm an toàn, minh bạch trong ứng dụng AI.

Với 100 triệu dân trẻ, năng động và am hiểu công nghệ, Việt Nam vừa là thị trường lớn vừa là nơi hình thành các sản phẩm AI mới; cùng 11 nhóm công nghệ chiến lược, hạ tầng tính toán, dữ liệu phong phú, doanh nghiệp số Make in Vietnam và cộng đồng startup - nghiên cứu giàu khát vọng, Việt Nam có đầy đủ điều kiện để đi nhanh và mạnh trong kỷ nguyên AI.

Khẳng định AI là cơ hội lịch sử để Việt Nam bứt phá, Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho rằng với nền tảng kinh tế vươn lên thứ 32 thế giới, Việt Nam đủ điều kiện bước vào kỷ nguyên AI.

PGS Lưu Anh Tuấn, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo VinUni cũng cho rằng, việc “khởi đầu từ con số 0” lại tạo lợi thế: không bị ràng buộc bởi dữ liệu cũ, có cơ hội xây dựng kho dữ liệu sạch, bao quát lĩnh vực, phản ánh phương ngữ các vùng và tuân thủ chuẩn đạo đức để ngăn tin giả.

Tại tọa đàm, các nhà khoa học hàng đầu như GS Yoshua Bengio (Đồng chủ nhân Giải Turing 2018), GS Geoffrey Hinton (Giải Nobel Vật lý 2024, “cha đẻ AI”), TS Vinton Cerf (một trong những “cha đẻ" của Internet”), GS Toby Walsh (Đại học New South Wales, Australia)... cảnh báo AI đang tăng tốc vượt khả năng dự đoán của chính người tạo ra nó. Những tiến bộ vượt bậc đi kèm rủi ro, xâm phạm riêng tư đến thiếu minh bạch.

GS Yoshua Bengio cảnh báo mô hình lớn có thể tự tối ưu theo cách khiến con người mất kiểm soát.

Còn TS Vinton Cerf nhắc lại bài học Internet: nếu công nghệ phát triển trước, quản lý theo sau, hệ lụy xã hội sẽ rất lớn. Các phân tích cho thấy AI đang phát triển nhanh hơn năng lực xây dựng khung pháp lý toàn cầu.

